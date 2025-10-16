Problemas con las matemáticas
SEÑOR DIRECTOR:
Al ver los problemas con la proyección de los ingresos para el Presupuesto de la Nación y la equivocación en los cálculos de los ajustes a la cuentas de la luz, parece que definitivamente tenemos problemas con las matemáticas básicas.
Jorge E. Berríos Vogel
