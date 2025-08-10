Señor director:

La candidata oficialista, Jeannette Jara, reconoció un “error” en su programa de primarias al incluir la nacionalización del cobre y el litio. Lo que muchos nos preguntamos es cuál fue realmente la naturaleza de ese error. ¿Se equivocó en incluir esa propuesta porque no estaba de acuerdo con ella y no cree realmente en nacionalizar esas industrias? ¿Fue un error meramente estratégico? ¿Se trata de una convicción permanente o momentánea, considerando lo que ella y sus voceros han declarado en el pasado?

Quienes aspiran a la primera magistratura del país tienen la responsabilidad de entregar justificaciones a la altura del cargo que buscan ocupar. De lo contrario, lo que queda es puro cálculo político y discurso vacío.

Rodrigo Pérez de Arce P.

Faro UDD