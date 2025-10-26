SUSCRÍBETE
Prórrogas en las licencias de conducir

Por 
Cartas al director
Prórrogas en las licencias de conducir

SEÑOR DIRECTOR:

Es inadmisible que en el Congreso se esté evaluando prorrogar nuevamente la vigencia de las licencias de conducir, sabiendo las nefastas consecuencias que esta medida generó en el pasado y que hoy mantienen a las direcciones de tránsito colapsadas, con un desajuste administrativo que difícilmente se resolverá antes de tres o cuatro años.

Resulta escandaloso que se pretenda recurrir una vez más a una solución facilista, ignorando el impacto que esta medida ha tenido en el tiempo al impedir distinguir entre los conductores que están aptos y los que no lo están para circular por nuestras vías. Parece que en Chile nuestras autoridades no han aprendido nada.

Estos controles no son un mero trámite administrativo: son la única manera de certificar que los automovilistas cuenten con las habilidades y competencias psicológicas y motoras necesarias para conducir de manera segura. Apostar por atajos burocráticos a costa de la seguridad vial de la ciudadanía y trasladar a los municipios una nueva sobrecarga operativa constituye una inaceptable muestra de negligencia política.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile

