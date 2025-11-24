Quema lo que adoras

SEÑOR DIRECTOR:

Junto a un grupo de amigos lastarrinos, egresados de 6° Humanidades en 1965, celebraremos las seis décadas de ese acontecimiento. Es muy amargo observar la situación en nuestro Liceo Lastarria, que nos puso patines hace tantos años. Por supuesto, en un contexto distinto, con muchos menos estudiantes, en proporción y número, en un país más pobre, con un extendido analfabetismo, desnutrición infantil, con “soluciones” habitacionales llamadas muy literalmente “operación sitio” y “operación tiza”.

En 5° humanidades en clases de Historia y Geografía, leíamos el conocido texto de Frias Valenzuela. La memoria es curiosa y no totalmente controlable; no sé por qué al escuchar las noticias políticas recordé una frase de ese libro, muy repetida, por cierto, supuestamente dicha en la conversión del rey Clodoveo, cuando de rodillas ante San Remigio el Obispo de Reims, éste le dice: “Dobla la cerviz fiero sicambro, quema lo que has adorado, y adora lo que has quemado”.

Hugo Lavados Montes