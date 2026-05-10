SEÑOR DIRECTOR:

Este 7 de mayo, la tramitación del proyecto de ley de inteligencia artificial en Chile cumplió dos años. En ese período, la tecnología cambió radicalmente: los modelos de lenguaje pasaron de herramientas experimentales a infraestructura cotidiana de empresas y personas; la automatización comenzó a transformar empleos concretos. Mientras tanto, el texto legislativo sigue discutiéndose sin urgencia.

El problema no es solo la lentitud. Es que una ley rígida aprobada hoy, quedará obsoleta mañana. Lo que Chile necesita es una regulación de principios, no de tecnologías específicas, con un organismo técnico autónomo capaz de actualizar sus normas a la velocidad del cambio, sin depender de cada nuevo ciclo legislativo. Ese es el modelo que han adoptado con éxito otros países, y es la dirección que debería tomar nuestra discusión.

Entre tanto debate sobre la IA, sus beneficios y sus riesgos, no dejo de recordar la canción Queremos saber que Gilberto Gil escribió en los años 70. En ella, preguntaba qué haríamos con las nuevas invenciones y cuáles serían sus consecuencias para las personas. La pregunta sigue vigente para la IA, y Chile no tiene una respuesta.

Daniel Merege