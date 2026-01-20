Quien puede lo más no hace lo menos

SEÑOR DIRECTOR:

La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el viernes pasado rechazó la solicitud de orden de no innovar destinada a devolver los libros y recuperar su biblioteca a los internos viejos y enfermos del ex penal de Punta Peuco. Pudiendo (y debiendo) restablecer el imperio del derecho -siquiera provisoriamente- inexplicablemente optó por no hacerlo.

Ahora, tendremos que esperar casi un año para que se resuelva el recurso, cuando ya no exista ni una hoja de papel disponible para leer.

Así, Gendarmería -con el beneplácito de este tipo de jueces- demuestra una vez más seguir siendo el brazo ejecutor de la venganza de este gobierno, y todavía restan 50 días.

Carla Fernández Montero

Abogada