¿Quién tasa al tasador?

SEÑOR DIRECTOR:

El Tribunal Tributario (TTA) falló contra el SII en seis casos por avalúos mal hechos. Lo grave no solo es el error, sino el eventual sesgo y el mensaje que se revela: para que el Servicio haga bien su trabajo, hay que ir a juicio.

Aún no existe un plan de reestructuración técnica del Departamento de Avaluaciones que asegure que las tasaciones sean objetivas, fundadas e imparciales.

En teoría, los avalúos se calculan según el costo de edificación, pero en la práctica se aplica el costo de reposición. No es razonable que los contribuyentes tengan que fiscalizar que el SII aplique correctamente los factores de ajuste y depreciación.

En la copropiedad -departamentos, centros comerciales, oficinas- el prorrateo de superficie entre copropietarios rara vez se actualiza y este es otro ejemplo de que los contribuyentes pagan contribuciones desproporcionadas, sin que el SII explique cómo calcula.

Tampoco hay claridad de la calidad profesional de quien tasa. Lo que puede ser válido en Tarapacá no lo es en Biobío. Esto es más que una discusión técnica, es una herida estructural en la confianza pública. Porque que el SII haga bien su trabajo no puede depender de cuán lejos llegue el contribuyente con su reclamo.

Bárbara Castro C.

Abogada tributaria