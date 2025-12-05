Recaudación fiscal
SEÑOR DIRECTOR:
Auspiciosas proyecciones para el periodo 2026 y 2027 indican que la libra de cobre alcanzará un precio superior a los US$6, entregando a las arcas fiscales en ese periodo cuantiosos ingresos adicionales por hasta US$1.100 millones.
Propongo que la bonanza se aplique al Fondo Común Municipal, permitiendo así la tan justa y esperada eliminación de las contribuciones para los pensionados que habiten su casa propia.
De esta forma, ciudadanos podrán, alguna vez, beneficiarse directamente de nuestra riqueza cuprífera.
Francisco Bartolucci Johnston
