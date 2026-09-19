Reforma al mercado de capitales: una reforma proempleo

SEÑOr DIRECTOR:

Uno de los principales desafíos económicos del país es revertir el deterioro del mercado laboral. Las señales de debilidad son diversas. Por ejemplo, una tasa de desocupación de 9,5% y casi un millón de personas sin empleo es algo que no veíamos en Chile desde la salida de la pandemia.

En este contexto, vale la pena preguntarse qué relación existe entre el proyecto de modernización del mercado de capitales y de acceso a la vivienda recientemente anunciado por el gobierno, con la situación del empleo. En el sector financiero trabajan 195 mil personas; sus empleos son formales y las remuneraciones son las más altas de la economía: duplican el promedio nacional e incluso superan a las de la minería. De esta forma, en la medida que el proyecto de ley permita acelerar el desarrollo de este sector, como es esperable que ocurra, una consecuencia directa será la creación de nuevos puestos de trabajo formales y bien remunerados.

En un estudio reciente estimamos el impacto que tendría sobre el empleo elevar el tamaño del sector financiero desde 3% a 5% del PIB, un objetivo que nos parece exigente, pero realista, toda vez que corresponde a la participación que actualmente tiene este sector en Irlanda. Estimamos que se podrían crear más de 60 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un aumento de más de 30% respecto de los niveles actuales. Pero la ganancia podría ser aún mayor, si se considera que, en otros centros financieros, como Singapur o Luxemburgo, la participación de este sector en el empleo supera 10%.

Un desafío no abordado por la reforma y que invitamos a considerar durante su discusión en el Congreso es la disponibilidad de capital humano especializado para abordar los desafíos de un sector financiero más moderno y competitivo. Las experiencias de centros financieros de economías pequeñas alrededor del mundo muestran que el capital humano es fundamental para alcanzar el desarrollo. Aunque nuestro país cuenta con profesionales de alto nivel en comparación con la región, es necesario avanzar en diversos frentes que incluyen la preparación especializada en coordinación con la industria, el entrenamiento continuo y políticas de atracción de capital humano enfocadas en los servicios financieros.

El proyecto de modernización del mercado de capitales no está desconectado de la situación económica, sino todo lo contrario. En la medida que permita que efectivamente el país avance para convertirse en un exportador de servicios financieros, contribuirá a la creación de puestos de trabajo de alta calidad y bien remunerados, abriendo una oportunidad a miles de jóvenes que se sientan atraídos por formar parte de este sector.

Hermann González, Coordinador Macroeconómico de Clapes UC y Felipe Larraín, Director de Clapes UC