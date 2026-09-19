SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Reforma al mercado de capitales: una reforma proempleo

    Por 
    Cartas al director
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    SEÑOr DIRECTOR:

    Uno de los principales desafíos económicos del país es revertir el deterioro del mercado laboral. Las señales de debilidad son diversas. Por ejemplo, una tasa de desocupación de 9,5% y casi un millón de personas sin empleo es algo que no veíamos en Chile desde la salida de la pandemia.

    En este contexto, vale la pena preguntarse qué relación existe entre el proyecto de modernización del mercado de capitales y de acceso a la vivienda recientemente anunciado por el gobierno, con la situación del empleo. En el sector financiero trabajan 195 mil personas; sus empleos son formales y las remuneraciones son las más altas de la economía: duplican el promedio nacional e incluso superan a las de la minería. De esta forma, en la medida que el proyecto de ley permita acelerar el desarrollo de este sector, como es esperable que ocurra, una consecuencia directa será la creación de nuevos puestos de trabajo formales y bien remunerados.

    En un estudio reciente estimamos el impacto que tendría sobre el empleo elevar el tamaño del sector financiero desde 3% a 5% del PIB, un objetivo que nos parece exigente, pero realista, toda vez que corresponde a la participación que actualmente tiene este sector en Irlanda. Estimamos que se podrían crear más de 60 mil puestos de trabajo, lo que equivale a un aumento de más de 30% respecto de los niveles actuales. Pero la ganancia podría ser aún mayor, si se considera que, en otros centros financieros, como Singapur o Luxemburgo, la participación de este sector en el empleo supera 10%.

    Un desafío no abordado por la reforma y que invitamos a considerar durante su discusión en el Congreso es la disponibilidad de capital humano especializado para abordar los desafíos de un sector financiero más moderno y competitivo. Las experiencias de centros financieros de economías pequeñas alrededor del mundo muestran que el capital humano es fundamental para alcanzar el desarrollo. Aunque nuestro país cuenta con profesionales de alto nivel en comparación con la región, es necesario avanzar en diversos frentes que incluyen la preparación especializada en coordinación con la industria, el entrenamiento continuo y políticas de atracción de capital humano enfocadas en los servicios financieros.

    El proyecto de modernización del mercado de capitales no está desconectado de la situación económica, sino todo lo contrario. En la medida que permita que efectivamente el país avance para convertirse en un exportador de servicios financieros, contribuirá a la creación de puestos de trabajo de alta calidad y bien remunerados, abriendo una oportunidad a miles de jóvenes que se sientan atraídos por formar parte de este sector.

    Hermann González, Coordinador Macroeconómico de Clapes UC y Felipe Larraín, Director de Clapes UC

    Más sobre:Sector financieroCreación de empleoRemuneracionesEmpleo formalDesafíos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Lo más leído

    1.
    Remoción de jueces

    Remoción de jueces

    2.
    Tierra de los padres

    Tierra de los padres

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    Gemini hackeó tres empresas reales durante una prueba de seguridad: Google explica qué ocurrió con su IA

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    Servicios

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 20 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?
    Chile

    Cupón de gas: ¿Hasta cuándo se puede utilizar el subsidio de $27 mil?

    RN propone dos medidas impulsadas durante el gobierno de Piñera para recuperar el empleo

    Confirman fecha de pago para pensionados que no han recibido la PGU de septiembre

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica
    Negocios

    Nicolás Grau dice que es difícil predecir cuánto demorará la recuperación económica

    Gobierno reingresa a Contraloría CEOL para proyecto de litio de Wealth Minerals por US$ 749 millones

    Las primeras cifras de la nueva matriz de Bci y CNB

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años
    Tendencias

    Quién era Presley Gerber, hijo de una famosa modelo, que falleció a sus 27 años

    Anuncian un sistema frontal con un río atmosférico categoría 4: cuándo y qué regiones de Chile afectará

    Cuánta proteína puede realmente absorber el cuerpo en cada comida: esto reveló un estudio

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis
    El Deportivo

    “Un retiro paradisíaco”: la reacción de la prensa hispana tras la derrota chilena en Copa Davis

    “No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones
    Tecnología

    OpenAI compra la startup de cámaras Glass Imaging por más de US$300 millones

    Las ciudades preferidas por los nómades digitales en 2026, según Nomads

    Subtel ordena bloquear 37 nuevos sitios de apuestas online en Chile: empresas tienen 48 horas para cumplir

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Placebo vuelve a Chile con masivo show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    Aliocha De la Sotta vuelve a Teatro La Memoria con dos aplaudidos montajes

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”
    Mundo

    Trump pide poner fin a la “absurda” guerra en Ucrania: “El mundo entero sufre”

    Estados Unidos asegura que “todas” las aerolíneas iraníes dejarán de operar este miércoles

    Caso Madeleine McCann: el principal sospechoso admite que estaba a 150 metros de la casa de la niña la noche de su desaparición

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?
    Paula

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18