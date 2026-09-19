La Niñez en la balanza del ajuste fiscal
SEÑOR DIRECTOR:
La discusión presupuestaria no debe reducirse a cuánto aumenta o disminuye el gasto público. En niñez, es indispensable examinar qué asignaciones cambian, por qué y sus posibles efectos en la garantía de derechos.
El Informe de Política Pública de la Defensoría de la Niñez y Unicef Chile analizó 188 asignaciones directas para niños, niñas y adolescentes. Durante el primer semestre de 2026, 86 disminuyeron, 54 en más de 3%, y solo 12 aumentaron.
No existen antecedentes suficientes para determinar las razones y efectos de cada disminución. Algunas pueden responder a ejecución, reasignaciones o eficiencia, pero deben contar con justificación técnica, evidencia y resguardos para las prestaciones.
Esto es especialmente relevante cuando afectan primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa, áreas fundamentales para prevenir riesgos y responder a las necesidades de la niñez.
La Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece prioridad presupuestaria para las políticas de niñez, incluso en contextos económicos complejos. El Comité de los Derechos del Niño, además, exige emplear el máximo de recursos disponibles y evitar medidas regresivas.
Responsabilidad fiscal y derechos no deben contraponerse. Invertir oportunamente en niñez genera bienestar y oportunidades; no hacerlo puede aumentar los costos sociales futuros.
De cara al Presupuesto 2027, el Congreso tiene la oportunidad de alcanzar un pacto transversal que evite retrocesos en la garantía de derechos y reafirme que las restricciones presupuestarias pueden exigir prioridades más claras, pero nunca una menor protección para la niñez.
Anuar Quesille Vera
Defensor de la Niñez
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.