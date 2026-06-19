Reglamento y pistolas Taser

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente agresión sufrida por un inspector municipal en Villa Alemana, quien fue rociado con bencina y amenazado con ser quemado mientras cumplía labores de fiscalización, constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser normalizado ni minimizado.

Valoro la decisión del tribunal de decretar la prisión preventiva del imputado, pues entrega una señal clara de que este tipo de conductas violentas tendrán consecuencias. Quienes ejercen funciones públicas al servicio de la comunidad merecen desempeñar su labor en condiciones de seguridad y con el respaldo efectivo de las instituciones.

Sin embargo, este caso también deja en evidencia una realidad preocupante: los inspectores municipales enfrentan cada vez con mayor frecuencia situaciones de alto riesgo, muchas veces sin contar con herramientas adecuadas para resguardar su integridad física.

Por ello, resulta urgente acelerar la implementación del reglamento que permitirá el uso de dispositivos de inmovilización eléctrica tipo TASER por parte de inspectores municipales, bajo estrictos protocolos y dentro del marco legal vigente. No podemos seguir enviando a nuestros funcionarios a enfrentar hechos de violencia sin los medios necesarios para protegerse y proteger a los vecinos.

La seguridad de quienes trabajan diariamente por el orden y la convivencia en nuestras comunas también debe ser una prioridad.

Alejandro Gazmuri

Concejal de Villa Alemana