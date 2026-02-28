SUSCRÍBETE
    Cartas al Director

    Reinstalación de Baquedano

    Por 
    Cartas al director
    Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    La aprobación por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de reinstalar el monumento público del general Baquedano constituye una buena noticia porque reafirma un principio fundamental en materia de patrimonio: el respeto por la continuidad material y simbólica de los espacios públicos urbanos.

    Los monumentos no son objetos aislados. Son piezas insertas en la ciudad que conjugan memoria, prácticas sociales y significados acumulados en el tiempo, en los cuales conviven capas culturales que pueden ser incluso contradictorias. Alterar radicalmente esa configuración por razones coyunturales o políticas supone empobrecer la lectura histórica de un lugar y debilitar la noción misma de patrimonio como construcción colectiva que muta a lo largo del tiempo.

    La Plaza Italia -o Plaza Baquedano- es el principal espacio de celebración y protesta del país (triunfos deportivos, manifestaciones ciudadanas, conmemoraciones políticas y expresiones culturales diversas).

    Su centralidad simbólica no se explica únicamente por el conjunto escultórico, en el cual destaca principalmente la escultura ecuestre de Baquedano, obra de Virginio Arias, sino que se encuentra constituida por una serie de otros monumentos, como el Obelisco del Presidente Balmaceda, el monumento italiano al Genio de la Libertad, y en un ámbito mayor la Fuente Alemana y el monumento a Manuel Rodríguez, que construyen en conjunto una escena urbana cargada de identidad.

    La decisión de que el monumento vuelva a su emplazamiento original debe entenderse también en el marco de la remodelación del contexto inmediato, a través del proyecto Nueva Alameda, desarrollado por la oficina de los arquitectos Lyon, Bosch y Martic. La propuesta respeta la ubicación y altura tanto del plinto como de la escultura, eliminando la rotonda vehicular y redefiniendo las circulaciones para otorgarle prioridad al peatón y reforzar la condición de plaza cívica y espacio de encuentro masivo. De esta forma, se vinculará de manera continua la Plaza Baquedano con el Parque Balmaceda, integrando, además, la nueva escultura de Gabriela Mistral.

    El foco debe centrarse en este proyecto contemporáneo que resuelve la complejidad urbana de la plaza. En esta perspectiva, la reinstalación del monumento es coherente con una visión que permite la convivencia pacífica de las capas de memoria. Esperemos que la educación cívica y el respeto permitan a estos monumentos convivir con el espacio público y las más variadas expresiones ciudadanas y culturales.

    Macarena Cortés D.

    Directora del Centro del Patrimonio Cultural UC

