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    Cartas al Director

    Rol de los gobiernos regionales

    Por 
    Cartas al director
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    En la carta del viernes pasado titulada “Llueve sobre mojado”, el CORE Felipe Serey pregunta ¿por qué el gobernador Claudio Orrego no tiene una cartera priorizada de proyectos que permitan recuperar jardines infantiles, escuelas y liceos?

    Al respecto quisiera señalar que la respuesta a lo planteado obliga a revisar seriamente el rol y aporte concreto de los gobiernos regionales. Si ante una crisis no existe una respuesta clara, coordinación efectiva ni capacidad real de decisión, es legítimo pensar que como estructura solo es una carga para el Estado.

    Eduardo Villalón Rojas

    Más sobre:CapacidadesEstadoDescentralización

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