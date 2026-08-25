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    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Rol insustituible de la prensa

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    En su columna publicada en la edición de este sábado 22 de agosto, Ascanio Cavallo instala un punto ineludible sobre la crisis que atraviesa el periodismo frente a la arremetida de las empresas tecnológicas. Sin embargo, más allá de la legítima denuncia gremial, el problema debe ser abordado desde una mirada amplia de la comunicación: los medios y la prensa no son meras industrias en disputa comercial, sino el pilar fundamental sobre el que se sostiene la democracia en cualquier país del mundo libre.

    Desde los orígenes de la República, la prensa ha cumplido el rol insustituible de articular la opinión pública. Como bien advierte Jürgen Habermas, esta no es un monopolio de las élites que organizan el poder, sino el espacio de deliberación que construyen cotidianamente los ciudadanos a través de la res publica. Hoy, ese espacio se encuentra profundamente amenazado no solo por el extractivismo digital, sino por un clima de autoritarismo y retórica de la cancelación que busca silenciar el disenso.

    Recogiendo el llamado de la columna a no ceder ante la pasividad, es imperativo ir más allá de la queja defensiva. Las nuevas tecnologías y las redes sociales —convertidas hoy en el campo de batalla predilecto de la mala política— no pueden quedar entregadas a la autorregulación ni al servicio exclusivo de intereses particulares o de los poderes fácticos. Se requiere una regulación estatal firme que proteja los derechos de autor y el ecosistema informativo, pero, sobre todo, urge formar a la ciudadanía en el uso crítico de estas herramientas. Solo así podremos frenar que la polarización algorítmica vacíe de contenido el debate público.

    Si permitimos que el periodismo se debilite, lo que se erosiona no es solo un oficio, sino la base misma de nuestra convivencia común.

    Patricio Olavarría R.

    Magíster en Comunicación Política y Periodista

    Más sobre:Empresas tecnológicasDesafíosDemocraciaDebate público

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