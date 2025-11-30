SEÑOR DIRECTOR:

Contrario a las recientes felicitaciones del Presidente Boric al ministro Montes, quien calificó los cuestionamientos al presupuesto como “sin fundamentos”, comparto la preocupación por la salud financiera del Minvu.

El ministerio hoy destaca por una gestión que acumula deudas, mantiene proyectos sin iniciar y redestina recursos hacia Santiago para pagar compromisos de años anteriores, ello en claro desmedro de las regiones.

Para ilustrar, el gasto en la Región Metropolitana aumentará en torno al 44%, mientras que en la mayoría de las demás regiones el incremento será inferior al 5%. Más aún, la inversión privada en subsidios tendería a ser negativa en casi todo el resto del país, salvo en la propia RM y en Antofagasta, donde el avance del Plan de Emergencia Habitacional ha sido bajo.

El caso de Valparaíso es especialmente preocupante, ya que recibirá 18% menos de recursos para subsidios habitacionales, en particular para el 40% más vulnerable. Todo esto en una región que sigue enfrentando el abandono tras el incendio de Viña del Mar y que lidia con el crecimiento de campamentos y el déficit habitacional.

Ignacio Aravena

Fellow LSE e investigador P!ensa