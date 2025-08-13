SUSCRÍBETE
Secuestros en Chile

Por 
Cartas al director
Secuestros en Chile

SEÑOR DIRECTOR:

En su editorial de ayer martes, donde abordan el último reporte del Ministerio Público sobre secuestros en el país, se hace un análisis correcto, pero incompleto, de la evolución de este fenómeno.

Como señala el informe, ha existido un aumento en las causas de secuestro ingresadas al Ministerio Público, con un punto de inflexión en el año 2022. También es efectivo que, al hacer una comparación por semestre, hay una baja del 29% entre el primer semestre de 2025 e igual período de 2024. Estos datos son relevantes porque, aunque en un porcentaje importante de estas causas se puede descartar la existencia de un secuestro, por la gravedad de este delito es necesario investigarlos desde el primer momento como si fuesen reales.

Sin embargo, el editorial omite que el propio informe del Ministerio Público, en su página ocho, indica que luego de una depuración de las bases, es decir, eliminando casos que no corresponden a secuestros, secuestros tentados y frustrados y sustracción de menores, lo que se observa es una baja del 10,3% en el número de causas válidas entre 2022 y 2024. No se trata con esto de minimizar la gravedad de este delito, pero sí de hacer un correcto análisis del fenómeno para poder abordarlo eficazmente.

Durante la actual administración presentamos, y el Congreso Nacional aprobó, la Ley Antisecuestros. Además, hemos reforzado la cooperación con el Ministerio Público, financiando la creación y mantención de los equipos ECOH, que buscan incrementar la efectividad de la persecución penal, con especial énfasis en los delitos de homicidio y secuestro.

Es importante estar atentos a la evolución de este tipo de fenómenos criminales y también, como lo hace el medio, reconocer las fortalezas institucionales con que cuenta Chile para enfrentarlo. No obstante, al momento de hacer un análisis, es necesario tener todos los antecedentes a la vista.

Luis Cordero Vega

Ministro de Seguridad Pública

