Seguridad para personas mayores

SEÑOR DIRECTOR:

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito en una reciente noticia, en 2025 las estafas contra personas mayores se han cuadruplicado en comparación con 2018, pasando de 1.969 a 9.180 denuncias. Este alarmante aumento no solo refleja el crecimiento de este tipo de delitos, sino también nos revela una brecha digital que sigue dejando en desventaja a miles de personas mayores frente al avance de la tecnología.

Mientras gran parte de la sociedad avanza hacia la digitalización de trámites, pagos y comunicaciones, muchos adultos mayores enfrentan este proceso sin las herramientas necesarias para desenvolverse con seguridad. Esta situación los expone con mayor facilidad a fraudes telefónicos, estafas en línea y engaños digitales cada vez más sofisticados.

Como país, no podemos limitarnos solo a observar estas cifras con preocupación. Es urgente impulsar políticas y programas de educación digital dirigidos especialmente a las personas mayores, que les permitan utilizar la tecnología de manera segura y autónoma. La inclusión digital no es solo una herramienta de modernización, sino también una forma concreta de protección y dignidad para quienes hoy se encuentran más vulnerables.

Rodrigo Plá von Chrismar

Jefe Oficina de Personas Mayores

Municipalidad de Independencia