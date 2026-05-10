Seguridad y procesos penales

SEÑOR DIRECTOR:

Las propuestas del gobierno en seguridad incluirán reformas en policías y cárceles. Confiemos en que también se estudien ajustes al sistema procesal penal (no sirve que la policía aprenda a un delincuente, si este es absuelto por cuestiones procesales). En efecto, cada cierto tiempo se conocen fallos donde no se entiende la liberación o baja sanción impuesta al imputado. Por ello, conviene repensar algunas figuras jurídicas, como la prueba ilícita, o establecer presunciones que faciliten la labor del juez.

Por otra parte, hay casos donde ni siquiera una visión academicista explica las decisiones judiciales, y puede sospecharse de amenazas sobre jueces o testigos, especialmente en casos ligados al crimen organizado. Para evitar esas situaciones, y permitir procesos sin intimidaciones, los gobiernos tienen que pensar fuera de la caja. En Perú se ha llegado a proponer reinstaurar los jueces sin rostro para ciertos crímenes —medida bastante complicada desde el punto de vista de los DD.HH.—. Cada Estado tendrá que encontrar sus propias soluciones, pero la revisión de los procesos debe ser parte de la chilena.

Álvaro Paúl