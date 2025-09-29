Simular excelencia no forma profesores

SEÑOR DIRECTOR:

El Congreso discute si subir o aplazar los requisitos para Pedagogía. Mientras tanto, miles de jóvenes rinden la PAES sin saber con qué regla serán medidos. Se anuncia un “simulador de puntajes”. ¿De verdad basta simular para arreglar la crisis docente? ¿Queremos más matrícula o mejores profesores? ¿Formación exigente o percentiles de utilería? ¿Vocación real o números acomodados?

La verdad es simple: subir o bajar puntos no resolverá nada. Lo que falta son condiciones dignas para enseñar y quedarse en el aula: formación inicial exigente, prácticas con apoyo real, sueldos decentes y tiempo para preparar clases. Si seguimos parchando, la pregunta seguirá flotando: ¿quién querrá ser profesor?

Kênio Estrela

Académico investigador, Escuela de Filosofía

Universidad Finis Terrae