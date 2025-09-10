SEÑOR DIRECTOR:

El lunes de esta semana publiqué una columna titulada “Soñar un Santiago, 2040“, en la que relataba un recorrido por una serie de sectores del centro de la capital, transformados y remozados, imaginándolos luego de haber superado sus problemas y poniendo en valor sus muchos atributos.

Conversando sobre esta columna con el periodista Rodrigo Guendelman, fundador de Santiago Adicto, me preguntó por la razón de la fecha. Le expliqué que 15 años era un plazo razonable para ver los primeros efectos de un proyecto urbano. Me contestó: ¿por qué no esperar un año más, hasta 2041, y plantearlo como una manera de celebrar los 500 años de la fundación de Santiago? Naturalemente tiene razón. Así es que, gracias a su ingeniosa sugerencia, aquí va una Fe de Erratas del título: “Soñar un Santiago 2041”

Ricardo Abuauad

Decano Campus Creativo UNAB y profesor UC