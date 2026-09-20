12.09.2016 - PENAL PUNTA PEUCO - RECINTO CARCELARIO - ESTABLECIMIENTO PENAL - INSTALACIONES - VISTA GENERAL - COMUNA DE TIL TIL - REGION METROPOLITANA - PUBLICADA - LA TERCERA - TEMAS DE HOY - PAG03 12.09.16 Fachada de la Carcel de Alta Seguridad 'Punta Peuco' en la comuna de Til Til. Foto Reinaldo Ubilla - Santiago - Metropolitana - Chile - Reinaldo Ubilla - Reinaldo Ubilla

SEÑOR DIRECTOR:

Patria, voz que desciende del latín pater, designa la tierra de los padres; Chile la honra con sus abuelos enjaulados, y brinda.

A un hombre de ochenta y ocho años nuestros tribunales le imponen, a sabiendas, diez de presidio que la biología no concede, y con pulcritud de escribano los denominan pena temporal. Si luego, postrado, pide cumplirla en su domicilio, la respuesta habitual despacha una vida en tres palabras: no ha lugar. Geriatricidio carcelario es el nombre de esa ejecución sin verdugo que ninguna sentencia osa pronunciar. Nadie empuña el hacha; todos firman.

El Presidente Kast abrió las fondas augurando que “vamos a estar mucho mejor”. Más de cien solicitudes de indulto aguardan sobre su escritorio; ha anticipado que este mes no acogerá ninguna y se declara con la conciencia tranquila. El candidato que invocó razones humanitarias administra hoy la demora, como si la clemencia tuviera feriados.

Quienes la imploran no disponen de otro septiembre. Quienes la postergan no lo ignoran, y cuentan con ello.

Carla Fernández Montero

Abogada penalista