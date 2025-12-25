TPM neutral

SEÑOR DIRECTOR:

El reciente IPoM contiene un recuadro muy interesante sobre la denominada Tasa de Política Monetaria Neutral (TPMN). La TPMN es el valor al que convergería la tasa cuando los efectos de los shocks transitorios se hayan disipado; esta tasa es la coherente con un PIB en su senda de equilibrio tendencial y una inflación en la meta.

En vista de los cambios ocurridos en los últimos años, el Consejo del Banco Central anunció una revisión de la TPMN. Así las cosas, el rango para la TPMN se ha actualizado y corregido al alza desde 3,5-4,5% hasta 3,75-4,75%, dejando como punto medio un valor de 4,25%. Por lo tanto, con la reciente baja de 25 p.b. en la TPM –hoy en 4,5%– el espacio que queda para mayores reducciones es muy limitado. Probablemente solo resta una baja más de 25 p.b. en la reunión de abril.

De concretarse este escenario, y asumiendo que no haya shocks transitorios relevantes, la economía se apresta a un exitoso aterrizaje en términos de política monetaria.

Rodrigo Montero

Decano de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile