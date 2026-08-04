“Ultraderecha”
SEÑOR DIRECTOR:
En Chile pareciera haber solo dos corrientes políticas: la “ultraderecha” y la “centroizquierda”. La ultraizquierda y la centroderecha simplemente no existen en el lenguaje de muchos comentaristas.
En su columna del sábado, titulada como esta carta, Carolina Tohá recurre a la conocida falacia del “hombre de paja”: construye una versión caricaturesca de la “ultraderecha” para luego destrozarla con facilidad. El problema es que ese adversario no corresponde a la realidad.
La corriente que ella llama “ultraderecha”, en su versión concreta consiste en respetar la libertad individual, con el natural límite de los derechos de los demás; promover el crecimiento, el empleo y una carga tributaria moderada; propiciar un Estado eficaz y concentrado en lo esencial; valorar principios éticos fundamentales; concentrar la ayuda social en quienes realmente la necesitan; asumir que la primera obligación del Estado es garantizar la seguridad de las personas, sin confundir esa garantía con un imaginario “gatillo fácil”. Si se quiere ser objetivo y desapasionado, difícilmente ese ideario puede calificarse como “ultraderecha”; corresponde simplemente a una derecha liberal democrática.
Respecto de la centroizquierda, no construiré mi propio “hombre de paja”. Ese recurso puede ser entretenido, pero aporta poco a un debate público basado en realidades.
Gerardo Jofré
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