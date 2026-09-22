Un final ya escrito
SEÑOR DIRECTOR:
Hay historias que llegan a la última página con el final ya escrito. La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU era una de ellas.
Ni siquiera el respaldo del gobierno de Chile habría cambiado el desenlace. La expresidenta pasó de cinco votos en contra en el primer sondeo informal del Consejo de Seguridad a once en el último, sobre un total de quince. Uno de los cinco miembros con poder de veto terminó de sepultarla. Probablemente pesó la cercanía de Bachelet con China y la reiterada desconfianza de Estados Unidos sobre esta.
Algunas derrotas no se gestan en la última votación. Vienen anunciadas desde el primer día, como el final de un libro que ya se conoce.
Josefina Benavente
Periodista
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