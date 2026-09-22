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    Cartas al Director

    Urgencias, realidad y datos clínicos

    Por 
    Cartas al director
    Santiago 07 de Junio de 2023 Urgencia Hospital Salvador. Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    SEÑOR DIRECTOR:

    La información del Consolidado de Información Circularizada N.º 24 de la Contraloría General de la República, sobre tiempos de primera atención médica en urgencias hospitalarias de la Región Metropolitana, debe analizarse con responsabilidad y contexto clínico.

    Compartimos la necesidad de reducir las esperas y asegurar una atención oportuna y segura. Sin embargo, es indispensable distinguir entre un registro administrativo y una demora clínica efectivamente ocurrida. La Contraloría establece la necesidad de revisar y validar los antecedentes, especialmente frente a registros extremos que no se condicen con la realidad asistencial.

    Los sistemas de información deben identificar y corregir sus incidencias. Pero quienes trabajamos diariamente en urgencias sabemos que un registro que consigna decenas de horas para un paciente C1 (riesgo vital), no significa necesariamente que esa persona haya permanecido todo ese tiempo sin atención. Ante un paciente con riesgo vital, la prioridad clínica es atenderlo oportunamente, no resolver primero la perfección formal del registro. Esta siempre ha sido la conducta en nuestras urgencias.

    Asimismo, debemos ser claros en que no existen soluciones mágicas para revertir de un día para otro un problema estructural. La congestión de las urgencias también refleja la falta de camas, las dificultades de hospitalización y las limitaciones de personal y especialistas de toda la red.

    Necesitamos mejorar los tiempos, sí, pero con medidas concretas, recursos suficientes y datos clínicos confiables. Sobre todo, poniendo en el centro la vida de las personas.

    Allan Mix Vidal

    Pdte. Soc. Chilena de Medicina de Urgencia

    Más sobre:UrgenciasAtención médicaInformeCongestiónSoluciones

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