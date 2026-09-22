SEÑOR DIRECTOR:

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en los últimos 12 meses la rentabilidad real de los multifondos, medida en UF, ha oscilado entre un 11,81% para el Multifondo A y un -4,26% para el Multifondo E. En términos reales, ello implica que los ahorros previsionales acumulados en el fondo de menor exposición al riesgo han perdido poder adquisitivo.

Durante los últimos 12 años, el Multifondo E solo ha superado la rentabilidad del Multifondo A en 2020 y 2022, situación asociada a las condiciones excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre los mercados financieros.

Con la entrada en vigencia de los Fondos Generacionales y la obligación de permanecer en el fondo asignado según la edad, sin posibilidad de cambio, los afiliados de mayor edad y los pensionados quedarán sujetos a fondos de perfil conservador, equivalentes al actual Multifondo E, sin opción de acceder a alternativas con una composición de inversión distinta.

La obligatoriedad de permanencia no era indispensable para implementar el nuevo esquema. Una alternativa habría sido establecer la asignación automática a los Fondos Generacionales para quienes no ejercieran su derecho a elegir, manteniendo la posibilidad de optar por otra estrategia de inversión. Ello habría permitido compatibilizar simplicidad operativa y libertad de elección.

La evidencia reciente muestra que incluso los fondos más conservadores pueden registrar rentabilidades reales negativas, antecedente relevante para pensionados y adultos mayores, que plantea dudas respecto de la capacidad del nuevo sistema para cumplir uno de sus objetivos centrales: contribuir al mejoramiento de las pensiones.

Héctor Romero Silva

Ingeniero civil