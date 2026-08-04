SEÑOR DIRECTOR:

Como fundación que agrupa a familias de pacientes con enfermedades poco frecuentes y que trabaja por el acceso a tratamientos de alto costo, recibimos con mucha alegría las palabras de la ministra Chomali, que en la cuenta pública del Minsal destacó que impulsarán el acceso a nuevas terapias por medio de la Ley Ricarte Soto. Esto nos trae una cuota de tranquilidad, ya que en una época donde los recursos son escasos para este tipo de materias, saber que volvemos a tener la oportunidad de sumar más tratamientos y así salvar la vida de nuestros niños, es realmente una luz de esperanza. Desde nuestro lado seguiremos trabajando para que esta promesa de la ministra, sea una realidad.

Marie Claire Dablé

Fundación Salud Solidaria