Una tradición que cuidar

SEÑOR DIRECTOR:

Las elecciones presidenciales vuelven a poner en valor el sentido republicano de Chile. El proceso estuvo marcado por gestos institucionales relevantes: un Presidente en ejercicio que reconoce el veredicto de las urnas, un Presidente electo que asume el triunfo con responsabilidad democrática y una candidata derrotada que honra el resultado y el proceso.

Estas conductas refuerzan una tradición republicana que Chile ha sabido construir y resguardar. En ese contexto, resulta también destacable la labor del Servicio Electoral, que una vez más entregó resultados oficiales con altos estándares de rapidez, precisión y confianza pública.

La democracia se sostiene en instituciones sólidas, procesos confiables y liderazgos que comprenden que ganar y perder forman parte del mismo pacto democrático.

Iván Canales Concha