Retorno Mapocho-Maipo, sí es un caballo de Troya

SEÑOR DIRECTOR:

En su carta del 20 de mayo, en la que fuimos directamente aludidos, el Sr. Juan Eduardo Saldivia (ex Superintendente de Servicios Sanitarios) nos llama a mirar el bien común mientras declara que la escasez de agua solo afecta a las primeras secciones del río Maipo. Como si en otros sectores el agua fuese muy abundante o se utilizara para usos de menor categoría.

El error en su planteamiento es que para luchar por el bien común hay que ver lo común. En este caso, toda la cuenca y no solo las primeras secciones, fuertemente influidas por la sanitaria a quien él defiende. Nos llama a superar diferencias y lograr acuerdos, lo que solo es posible cuando se considera el bien de todos quienes aprovechan aguas legítimamente y no solo de una empresa.

Cabe recordar que los actores a los que nunca se ha invitado a debatir seriamente sobre el proyecto retorno Mapocho-Maipo incluyen entre otros: 60 Servicios Sanitarios Rurales; 2 humedales santuarios, 75.000 hectáreas de agricultura, 3 otras sanitarias del litoral. Todos ellos ubicados en 2 regiones y cuyos alcances podrían afectar a 3 provincias, 10 comunas y 650.000 habitantes.

Eso sí, concordamos con el Sr. Saldivia que las fuentes naturales de agua seguirán bajo presión y esa es precisamente la razón para pensar en soluciones que sumen agua y no que se la quite a algunos.

Francisco Villalón, Junta Vigilancia Estero Puangue 2da sección

Fernando Matte, Agrupación Maipo Poniente

Raúl Mozó, Francisco Maldonado, Soc. Adm. 3a Sección Maipo

Drago Domancic, Corporación Desarrollo Estratégico Prov. San Antonio Asociación Agricultores San Antonio