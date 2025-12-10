Urgencia ante cambio demográfico

SEÑOR DIRECTOR:

Según el Censo 2024, para 2050 una de cada tres personas será mayor de 60 años, lo que sitúa al país entre los que envejecen más rápidamente en Latinoamérica. Esta realidad plantea urgentes desafíos, pero también una gran oportunidad para un desarrollo adecuado e inclusivo del país.

En este contexto, Voces Mayores, red que busca dialogar de manera colaborativa y articulada, impulsa un cambio cultural sobre la vejez, promoviendo una mirada diversa e intergeneracional del envejecimiento. Nuestro diagnóstico es que, mientras la sociedad avanza, la política pública no ha respondido con la urgencia necesaria.

Y así se los hemos hecho ver a ambos candidatos presidenciales en una carta firmada por 100 organizaciones de la sociedad civil, instándolos a “comprometerse a que el envejecimiento sea una prioridad nacional del próximo gobierno (...) y avanzando en políticas públicas concretas que garanticen una vejez digna, activa, integral y saludable”.

Por nuestra parte, nos comprometemos para colaborar en la elaboración de las políticas públicas que lo hagan posible, y esperamos que la urgencia que merece la situación de las personas mayores sea debidamente aquilatada y escuchada por quien vaya a conducir los destinos de nuestro país. Son millones de personas las que estarán atentas a que así sea.

Consuelo Moreno

Directora ejecutiva Fundación Grandes

Eduardo Toro

Director ejecutivo Conecta Mayor UC

Macarena Rojas

Directora ejecutiva CEVE UC