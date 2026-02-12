SEÑOR DIRECTOR:

En una carta publicada en este medio, el presidente de Denaria Chile, Fernando Yáñez, plantea su preocupación por la continuidad del derecho al uso del efectivo frente al avance de los medios de pago digitales en el país.

Desde ChilePay creemos que la disminución del uso del efectivo no es el objetivo de quienes impulsan la digitalización, sino que es la consecuencia natural de ofrecer soluciones simples, confiables y universales que realmente resuelven problemas de personas y comercios.

Los pagos digitales no buscan reemplazar por completo al efectivo ni imponer una única forma de transacción; buscan ampliar las alternativas disponibles. Hoy, millones de personas, entre ellos, adultos mayores, inmigrantes y pequeños comercios de barrio, utilizan herramientas digitales porque les permiten recibir pagos de manera más segura, reducir riesgos asociados al manejo de efectivo, acceder a nuevos clientes y ordenar mejor sus finanzas.

El efectivo cumple y seguirá cumpliendo un rol en la sociedad, por eso consideramos que la discusión debe plantearse en torno a cómo logramos un ecosistema complementario entre los distintos medios de pago que asegure inclusión financiera, seguridad y mejores soluciones para las personas.

Juan Antonio Figueroa

Director ejecutivo de ChilePay