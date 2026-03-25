SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez que el gobierno del Presidente Boric visibilizaba dentro de sus logros el control de la inflación, la oposición de la época, que hoy está en el poder, salía a recordar que esa responsabilidad era del Banco Central. El gobierno de entonces, especialmente con base en el severo ajuste de 2022 (disminución del gasto en 23,1% real), sabía de su contribución, dado que fue una política fiscal complementaria a la política monetaria, que colaboró con ella.

Las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Kast, en torno a la utilización del Mepco, van en sentido contrario. Van en contra de las familias trabajadoras de Chile —que deberán solventar con su bolsillo este shock externo y experimentar un alza general en los precios— y se contraponen a la política monetaria en su rol de contención de la inflación. El alza del combustible es innegable, cómo se enfrenta, cuándo y quién paga los costos, es una decisión de política fiscal. El Ejecutivo tiene alternativas.

Paula Poblete Maureira

Economista, ex subsecretaria de Evaluación Social