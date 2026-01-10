Venezuela: lo que sigue está por verse

SEÑOR DIRECTOR:

Seguramente nos falta mucho por saber para entender más lo que está sucediendo en Venezuela. De momento, y parafraseando al célebre sabio, digamos que: “cada día sabemos más, y entendemos menos” (Einstein).

¿Será que la caída del régimen no está madura, y es lo que sigue? Confiemos que así sea. De lo contrario, sería una tremenda desilusión para todo el mundo.

Con todo, mantengo la esperanza que las lágrimas derramadas por los hermanos venezolanos se transformen en un gigantesco río que llene de libertad a ese sufrido pueblo amigo, con Corina Machado encauzando esas aguas en nobel paz.

Carlos Bombal Otaegui