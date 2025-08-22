Violencia en el fútbol

SEÑOR DIRECTOR:

Otra noche de terror para el futbol sudamericano y en particular el chileno, esta vez al otro lado de la cordillera en el Independiente vs. Universidad de Chile. Nuevamente un número menor de violentos barristas de la U causando desmanes, al igual que en el campeonato nacional. Su actuar, delincuencial, no solo afectó el espectáculo, sino que puso en riesgo la integridad física de hinchas locales y visitantes. Lo futbolístico queda de lado ante las crudas imágenes y relatos de lo acontecido en el estadio. Una nueva noche negra de vergüenza y tristeza para nuestro balompié nacional, rehén de la violencia.

Francisco Alcaíno Madrid