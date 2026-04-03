SEÑOR DIRECTOR:

El aumento de la violencia escolar no puede abordarse solo con medidas reactivas. Hablar de violencia estructural no es ideológico, sino reconocer condiciones que sobrepasan a la escuela. Cuando el sistema educativo no dialoga con estas realidades, limita su capacidad formativa.

Avanzar hacia un sistema más diverso es clave. Imponer soluciones centralizadas, alejadas de la experiencia cotidiana, también puede resultar violento.

Óscar Guerra