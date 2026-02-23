Visas de autoridades

SEÑOR DIRECTOR:

El rechazo por parte del gobierno de EE.UU. de la visa hacia un ministro de Estado bajo acusaciones graves pero sin sustento, sumado a una declaración política sobre el legado del Presidente Boric, representan no solo un acto de injerencia política extranjera sino un agravio hacia la soberanía del Estado de Chile y su dignidad.

Esta no es la primera hostilidad que el gobierno de Trump ejerce sobre nuestra soberanía. Las recientes acciones se suman al aumento unilateral de los aranceles para presionar por cambiar las condiciones del TLC. Esta medida trajo incertidumbre al sector productivo y requirió la gestión del gobierno para hacer frente a la situación. En esto, hubo una definición clara por parte del gobierno chileno de resguardar la soberanía, el multilateralismo y los intereses del pueblo de Chile. La derecha calló o decidió golpear al gobierno ante esta coyuntura.

El futuro canciller y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Kast tienen una larga trayectoria de lobbistas de intereses comerciales de EE.UU. en Chile. Ante los perfiles escogidos para estos cargos, cabe preguntarse si la política exterior comercial chilena estará alineada con los intereses nacionales o si cederá ante las presiones de Trump para alinearse con los intereses de EE.UU.

El Presidente electo ya no puede guardar silencio; debe tomar una posición: optar por un verdadero patriotismo, posicionándose como un jefe de Estado que vela por los intereses nacionales, o alinearse con los intereses de EE.UU., que en su competencia geopolítica con China, usa a nuestro país como escenario de esa disputa.

En materia internacional necesitamos una voz transversal que defienda nuestra soberanía. Ante ello, el silencio del futuro Presidente resulta preocupante.

Andrés Couble

Secretario General Frente Amplio