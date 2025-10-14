Vivienda en campaña
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito del reportaje de La Tercera de cómo vivienda se ha tomado la campaña presidencial, me parece oportuno señalar que siendo muy positivo para encarar el grave déficit habitacional tanto en vivienda de interés público como en viviendas para la ciase media, no es menos positivo que las campañas se centren en propuestas realistas y financiadas.
El camino es difícil y complejo ya que las arcas públicas están vacías, como se ha discutido latamente por los medios. Es por ello que el tema no es solo de disminuir ambos déficits, sino que proponer mecanismos creativos, efectivos y oportunos. Al mismo tiempo se debe incluir en la discusión no solo la vivienda sino que también la ciudad; vivienda sin ciudad no es calidad de vida ni es sostenible.
Por último, proponer un sistema de entrega de terrenos para autoconstrucción en áreas urbanas cercanas a servicios e infraestructura, junto con crear un sistema de concesiones de viviendas financiadas por privados con subsidio estatal al arriendo, serían mecanismos que podrían ser buenos junto a otras ideas.
Yves Besançon Prats
Arquitecto
