Expo Jardines 2026: naturaleza, paisaje y arte llegan al Parque Bicentenario

Durante cuatro días, el Parque Bicentenario de Vitacura se transformará en un gran punto de encuentro para quienes disfrutan la naturaleza, la jardinería, el paisajismo, el arte y el diseño.

Organizada por el Club de Jardines de Chile, Expo Jardines 2026 llega por primera vez a este emblemático parque con jardines e intervenciones, viveros, exposiciones, charlas, talleres y una amplia programación para recorrer y disfrutar durante todo el día.

Esta edición será especialmente significativa, ya que se suma a la celebración de los 35 años de la comuna de Vitacura y los 30 años de la Corporación Cultural de Vitacura.

Paisajismo, arte y diseño en un mismo recorrido

Uno de los grandes protagonistas será Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura y creador del propio Parque Bicentenario, quien desarrollará una plaza especialmente concebida para Expo Jardines.

El espacio integrará vegetación, arquitectura, expresiones artísticas y música, y al caer la noche incorporará un juego de iluminación que transformará la experiencia del parque. El recorrido contará además con propuestas de reconocidos paisajistas, instalaciones florales aéreas, arte de la mesa y otras intervenciones que buscarán generar un diálogo entre naturaleza, paisaje, diseño y arte.

Alan Warren alanwarren10@g

Mucho más que jardines

Expo Jardines mantendrá también uno de sus sellos tradicionales: una gran muestra dedicada al mundo de la jardinería y el paisajismo.

Participarán más de 30 viveros, además de expositores de plantas, flores, maceteros, mobiliario, herramientas, decoración y productos para disfrutar los espacios exteriores. Durante las cuatro jornadas habrá también charlas y talleres, actividades para niños, gastronomía e intervenciones distribuidas a lo largo del parque.

Alan Warren alanwarren10@g

Beneficio exclusivo Club La Tercera

Los suscriptores de La Tercera tienen un 20% de descuento en el valor de la entrada a Expo Jardines 2026.

📅 Fecha: 15 al 18 de octubre de 2026

📍 Lugar: Parque Bicentenario de Vitacura

🕙 Horario: 10:00 a 22:00 horas

Valores entrada general:

Jueves y viernes: $9.000 | Sábado y domingo: $10.000

¿Cómo utilizar tu beneficio?

El 20% de descuento para suscriptores de La Tercera se obtiene directamente en las boleterías de Expo Jardines, presentando la credencial digital vigente de Club La Tercera o ingresando directamente a clubdejardinesdechile.cl y aplicando el código que puedes encontrar al final de esta nota. Un código aplica al descuento de una entrada y son máximo 4 descuentos por suscriptor.

El beneficio es válido durante los cuatro días del evento y está sujeto a las condiciones establecidas por la organización.

Además, los menores de 12 años tienen entrada liberada y el evento es pet friendly.