GAM: Vive el arte con un 20% de descuento en tus entradas

Desde montajes teatrales que combinan poesía visual y reflexión histórica, hasta experiencias coreográficas que envuelven al público, la programación de este mes promete sorprender a grandes y chicos. Como socio de LT Beneficios, disfruta de un 20% de descuento presentando tu tarjeta vigente en boletería ó ingresando tu RUT de socio vigente en la compra de tus entradas online.

“SISMO” · Circo Contemporáneo

Fechas: 28 de agosto al 6 de septiembre de 2026 | Horario: Jue y Vie —19.00h; sáb y dom - 17.00h | Duración: 60 mins | Edad recomendada: +12 años| Elenco: Yenifer Quidel Sandoval, Bryan Reyes Garrido, Javiera Sierra Valdebenito, David Díaz Valenzuela | Entrada general: $9.000 | Compra tu entrada aquí

¿Qué es lo que realmente se mueve cuando la tierra tiembla? En “SISMO”, toda la familia se sumerge en una fascinante aventura multidisciplinar del aclamado Colectivo Artístico Circo Virtual que transformará un fenómeno natural cotidiano en un espectáculo lleno de poesía, tecnología y asombro. A través de una deslumbrante combinación de circo, música en vivo, juegos de luces y manipulación de objetos, esta obra invita a niñas, niños y adultos a viajar hacia lo más profundo de nuestro planeta (y de nuestras emociones).

¿Por qué será una experiencia inolvidable?

Un Laboratorio de Asombro: Malabarismo de alta precisión con pelotas de rebote que dibujan en el aire las ondas invisibles de la energía terrestre, sincronizadas con la música en vivo.

Aventura y Ciencia Poética: Acompañen a un curioso expedicionista en su viaje por las capas de la Tierra, descubriendo que los sismos no solo ocurren en la naturaleza, sino también dentro de nosotros y en nuestras memorias.

Tecnología y Magia Escénica: Una atmósfera envolvente que parece salida de un sueño científico, donde el miedo al temblor se transforma en belleza y conexión.

Circo Contemporáneo de Alto Nivel: Destreza técnica y movimiento puestos al servicio de un relato dinámico que mantendrá cautivados a grandes y chicos.

“LA PÉRGOLA DE LAS FLORES” · Teatro

Fechas: 28 de Agosto al 13 de Septiembre de 2026 | Horario: Jue y Vie —19.30h; sáb y dom - 18.30h | Duración: 120 mins | Edad recomendada: +12 años| Elenco: Carmela: Bernardita Nassar | Rosaura: Gabriela Aguilera | Charito: Carla Casali | Ramona: Marcela Millie | Laura Larraín: María Paz Grandjean | Alcalde: Germán Pinilla | Tomacito: Juan Pablo Larenas | Carlucho: Carlos Ugarte | Pierre: Camilo Carmona | Rufino: Claudio Riveros | Clarita: Catalina Stuardo | Pin Pin Valenzuela: Juan Carlos Maldonado | Fuenzalida: Marco Rebolledo | El Regidor: Jaime Leiva | Facundo (Carabinero): Ricardo Montt | Mujer de rojo: Álvaro Córdova | Lucía Rioseco: Valentina Nassar | Rebeca Rioseco: Elisa Vallejos | Cora: Gabriela Labra | Luchi: Montserrat Bernal | Ruperto: Alberto Alegría Coro Carolina Ruiz Tagle, Amparo Saona, Ángela Venegas, Fabián Villalobos, Andrés Escobar, Joao Domínguez, Sabas Tapia | Entrada general: $20.000 | Compra tu entrada aquí

"La Pérgola de las Flores" - GAM

¡Vuelve el hito más querido del teatro nacional! Pocas melodías y personajes están tan arraigados en la identidad y en el corazón de Chile como las aventuras de Carmela y el colorido universo de la Alameda de los años 20. Regresa a GAM “La pérgola de las flores”, en la ya aclamada versión dirigida por el Premio Nacional Héctor Noguera (integrante del elenco original de 1960).

Con más de 30 intérpretes en escena, música y texto originales de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, este clásico indiscutido cobra una renovada vigencia para recordarnos el valor de la memoria, las luchas sociales y el encuentro comunitario. A fines de los años 20, la pérgola de San Francisco está en peligro. Los planes urbanos implican que la pérgola y sus trabajadores deben irse para dar paso a los autos. Las pergoleras, junto a estudiantes, obreros, periodistas y artistas, se oponen a la medida que es defendida por Laura Larraín, el alcalde y la elite. Y por supuesto en medio de ese conflicto está Carmela, interpretada por Bernardita Nassar.

"La Pérgola de las Flores" - GAM

¿Por qué es una cita imprescindible?

Un elenco monumental: Más de 30 artistas reviven con maestría, canto y baile los personajes entrañables del campo y la ciudad.

Dirección de un Maestro: Héctor Noguera relee esta pieza histórica destacando su fuerza femenina, el empoderamiento social y el choque de clases que sigue resonando en el Chile actual.

Protagonismo Femenino: Las pergoleras y las damas de la elite enfrentadas en un conflicto urbano donde las mujeres llevan la voz principal.

Patrimonio Vivo: La oportunidad perfecta para disfrutar de nuevo (o descubrir por primera vez) las icónicas composiciones de Francisco Flores del Campo.

“TRES MARÍAS Y UNA ROSA” · Teatro/Memoria

Fecha: 3 al 13 de septiembre de 2026 | Horario: ju a sáb 20.00h; Do 19.30h | Duración: 90 mins | Edad recomendada: +14 años| Elenco: Malucha Pinto, Carolina Paulsen, Luciana Ibáñez y Constanza Mora | Entrada general: $9.750 | Compra tu entrada aquí

Hay historias que no solo se cuentan, sino que se tejen, y pocas piezas son tan emblemáticas en la cultura nacional como Tres Marías y una Rosa. Estrenada originalmente en 1979, en uno de los momentos más complejos de la dictadura militar, esta obra se convirtió en un fenómeno de público y en un símbolo de valentía que recorrió los escenarios más importantes de América y Europa. Hoy, este clásico fundamental regresa a la cartelera bajo la dirección de la reconocida actriz Loreto Valenzuela, quien integró el elenco original y ahora lidera una nueva versión que busca conectar esa memoria viva con las audiencias actuales.

La obra nos sitúa en un taller de arpilleras en una población marginal, donde cuatro mujeres luchan por el sustento de sus familias frente a la cesantía y la ausencia de sus compañeros. A través de la confección de estas piezas de tela que denuncian la opresión y la crisis, las protagonistas encuentran no solo una forma de sobrevivir, sino un espacio de resistencia y sororidad.

“ORQUESTA SOLÍSTICO EN FORMATO DE BOLSILLO” · Música clásica / 40% de descuento

Fecha: 10 de septiembre de 2026 | Horario: 19.00h | Duración: 90 mins | Edad recomendada: +12 años| Músicos: la Orquesta Solístico de Santiago | Entrada general: $9.000 | Compra tu entrada aquí

Orquesta Solístico de Santiago - GAM Luis Piñango

¿Qué tan cerca te has sentido del alma de un solista en pleno escenario? Para la comunidad apasionada por la música clásica, la música de cámara y la excelencia interpretativa, la Orquesta Solístico de Santiago presenta su Ciclo Solístico en formato de bolsillo, una propuesta diseñada para redescubrir las obras fundamentales del repertorio universal desde la cercanía y la intimidad.

Al reducir la formación en escena, cada detalle sonoro, cada respiración y el diálogo sutil entre los instrumentos se amplifican, creando un diálogo acústico envolvente y transparente entre el ensamble y la audiencia.

Orquesta Solístico de Santiago - GAM Luis Piñango

Para disfrutar de las cuerdas, violines y oboes muy de cerca en el escenario. El repertorio contempla “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi, Tango para violoncello solista y orquesta de cuerdas de José Bragato y las audaces Cuatro estaciones porteñas de Astor Piazzolla.

¿Por qué asistir? Para desmitificar a quienes creen que la música clásica es aburrida. Esta orquesta de jóvenes solistas rompe los esquemas con un repertorio dinámico, emotivo y al alcance de todos.

“CHILOÉ, CIELOS CUBIERTOS” · Teatro Familiar

Fechas: 24 Septiembre al 4 Octubre de 2026 | Horario: Ju a Sá— 20.00h; Do— 18.00h | Elenco: Hernán Vallejo, Pedro Orellana, Braulio Martínez, Alexandra Cavieres, Carolina Araya, Carola Rebolledo, Nelda Muray, Leonardo De Luca, Roberto Vallejos, Nicolás Camus, Cesar Ramírez, Pablo San Martín, Alejandra Pérez, Francisco Cuevas, Bruno Chelsi, Camilo Leiva, Javier Carrasco, Laura Hernández, Karen Wilson, Pablo Garcés, Jaime Ahumada, Cristián Hidalgo | Entrada general: $15.000 | Compra tu entrada aquí

Cuando los turistas se marchan y la lluvia comienza a arreciar en Curaco de Vélez, el verdadero Chiloé despierta. Chiloé, cielos cubiertos es una invitación a sumergirse en la Isla de Quinchao a través de una puesta en escena monumental que mezcla el realismo más crudo con la magia de los mitos.

La historia nos presenta a un grupo de mujeres que enfrentan la soledad de un invierno eterno, mientras sus hombres parten hacia la Patagonia en busca de un sustento que rara vez los devuelve jóvenes. Entre ellas destaca Rosario, una mujer que desafía su destino al negarse a casarse, atrapada por el amor de un espectro. En este rincón del mundo, los vivos, las ánimas y los seres mitológicos conviven y se cuestionan, bajo un cielo gris, cuál es su verdadero propósito en la vida.

“LA LEY DE STRATOCASTER & CUERDAS” · Música Popular

Fechas: 5 de septiembre | Horario: Sáb — 19.00h | Músicos: Shía Arbulú, Rodrigo “Coti” Aboitiz, Luciano Rojas | Entrada general: $35.000 | Compra tu entrada aquí

El origen de una de las bandas más grandes del continente se reinventa en una cita histórica e irrepetible con el concierto «La Ley en Stratocaster & Cuerdas», un espectáculo conceptual que reúne al núcleo original del grupo para revisar de forma íntegra el repertorio de su mítico primer cassette de 1988. La instancia, que se alza como un diálogo fascinante entre lenguajes musicales y distintas décadas, marcará también el lanzamiento de RECONFIGURACIÓN, un nuevo disco de remezclas que celebra la reedición en vinilo de aquel debut.

La propuesta promete conmover tanto a los fanáticos históricos como a los amantes de la vanguardia sonora a través de una fusión impecable. El director del proyecto, Germán Bobe, explica la magnitud de esta propuesta acústica: “Reimaginamos el sonido original de La Ley 1988, fusionando el pop rock fundacional con cuerdas y vientos. Esta versión orquestal no solo preserva la esencia, sino que la eleva: los arreglos de Sokio dialogan con lo electrónico y lo digital, creando una atmósfera donde lo orgánico y lo sintético se potencian mutuamente para una experiencia sonora envolvente”.

Para materializar este hito, el escenario contará con una formación estelar única y de enorme valor histórico: la cantante Shía Arbulú regresa especialmente a Chile para liderar las voces, acompañada por los pilares fundamentales del grupo, el tecladista Rodrigo “Coti” Aboitiz y el bajista y guitarrista Luciano Rojas. El aire se llenará de mística con la presencia de tres guitarras Fender Stratocaster, incluyendo las dos herramientas creativas originales que pertenecieron al recordado mentor de la banda, Andrés Bobe.

“GUITARRAS EN TRAVESÍA” · Música de Cámara

Fechas: cada miércoles del 30 de septiembre al 28 de octubre de 2026 | Horario: Mie — 19.00h | Elenco: Yenifer Quidel Sandoval, Bryan Reyes Garrido, Javiera Sierra Valdebenito, David Díaz Valenzuela | Entrada general: $9.000 | Compra tu entrada aquí

Un ciclo de 4 conciertos para compartir la versatilidad de la guitarra, con obras que viajan desde el barroco hasta el siglo XXI, organizadas por Fundación Guitarra Viva, y una presentación de los músicos Luis Orlandini y Raimundo Luco​.

¿Por qué asistir? Porque es un viaje acústico deslumbrante a través de las cuerdas. Ideal para relajarse al salir del trabajo y dejarse llevar por virtuosos de la guitarra.

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¿Cómo acceder al beneficio?

Para obtener el 20% de descuento en tu entrada, solo debes presentar tu tarjeta de socio vigente de La Tercera Beneficios en las boleterías del GAM al momento de la compra ó ingresando a www.gam.cl, seleccionas la obra con descuento e ingresas el RUT de socio vigente para acceder al descuento de LT Beneficios.

📍 Boletería e informaciones: Lunes a miércoles: 10:00 a 19:00 h | Jueves y viernes: 10:00 a 21:00 h | Sábados y domingos: 12:00 a 21:00 h (Horario de colación: 14:00 a 15:00 h)

📍 Ubicación: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago.

Cómo llegar: La forma más directa es vía Metro, bajando en la estación Universidad Católica (Línea 1), que cuenta con una salida directa al centro.

No te pierdas la oportunidad de vivir lo mejor del teatro, la danza y la experimentación sonora con este exclusivo beneficio de Beneficios La Tercera.

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Beneficio válido hasta el 31.diciembre.2026