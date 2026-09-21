Snow Sales Club Med: hasta 20% de descuento y equipo de ski bonificado para socios de La Tercera

Pensar en la nieve con anticipación también puede ser parte del viaje. Con Snow Sales de Club Med, es posible comenzar a planificar desde ahora unas vacaciones que combinan ski, actividades, gastronomía y la comodidad del formato All Inclusive en algunos de los principales destinos de montaña del mundo.

La promoción considera hasta 20% de descuento en resorts seleccionados de los Alpes europeos, Canadá y Japón, para quienes quieran organizar desde ya su próxima temporada de invierno.

Para los socios titulares de Club La Tercera, la campaña incorpora además un beneficio exclusivo: un equipo de ski o snowboard bonificado por tarjeta y por habitación.

El equipo incluye tabla de ski o snowboard, botas y bastones de categoría “Sport”, y puede utilizarse durante 6 días de la semana.

Para acceder al beneficio, la contratación debe realizarse directamente con Club Med, llamando al 800 914 396 o escribiendo a consultas.latam@clubmed.com, de lunes a viernes entre 8:30 y 17:30 horas. Al momento de reservar, se debe presentar el número de credencial de Club La Tercera y un documento de identidad vigente.

La promoción está disponible para contrataciones realizadas entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive, o hasta agotar el stock de 30 pasajeros con equipos, lo que ocurra primero.

El beneficio aplica para viajes entre el 22 de noviembre de 2026 y el 1 de mayo de 2027 en los Village de nieve participantes de los Alpes europeos, Canadá y Japón.

En cuanto a las condiciones de uso, el beneficio es válido para socios titulares de Club La Tercera y contempla un equipo bonificado por tarjeta y por habitación. El equipo incluye tabla de ski o snowboard, botas y bastones de categoría “Sport”, con uso por hasta seis días durante la semana.

La promoción es válida del 21/09/2026 al 27/09/2026 inclusive, o hasta agotar stock de 30 pasajeros con equipos, lo que ocurra primero, y para viajes entre el 22/11/2026 y el 01/05/2027 en los Village de nieve incluidos en la campaña. No es acumulable con otras promociones vigentes no presentes en esta comunicación.

Club Méditerranée Argentina S.R.L., CUIT 30-59994215-3, Cerrito 1186, CABA.