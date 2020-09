Lenwa Dura: entre el rap y el caceroleo

Sábado 19 de octubre. Dentro de las postales que dejó la jornada de movilizaciones sociales en Chile, una marcó al mundo artístico. Claudio Valenzuela, vocalista y guitarrista de Lucybell, se plantó de frente a un grupo de militares que permanecían en Plaza Italia. “Sin pensarlo me vestí, me levanté y fui caminando solo a Plaza Italia, sin más plan que decirles ‘fuera’, sin ofenderlos ni maltratarlos, simplemente decirles que no está bien”, contó en entrevista a Culto el músico nacional.

Mientras el ojo mediático se centraba en Valenzuela, había otros artistas que participaban de las manifestaciones, cada cual a su modo. Pablo Chill-e, de quien se viralizó un video cargando una malla con limones, esto para paliar los efectos de las bombas lacrimógenas, fue uno de ellos. Otro fue Amador Fabián Sánchez, conocido como Lenwa Dura -cofundador de Tiro de Gracia-, quien estuvo caceroleando en Santiago Centro, donde reside actualmente.

"Fuerza Chile. Que sigan luchando por sus derechos, cabros. Aquí estamos todos juntos", lanzó el rapero al registro del periodista Nicolás Sepúlveda, quien subió el momento a su cuenta de Twitter.

Sánchez, quien el fin de semana recién pasado publicó su primer álbum en solitario, se da un tiempo para repasar con Culto lo sucedido estos días en Chile. "Ojalá este Presidente (Piñera) tenga los pantalones puestos para poder dar propuestas sociales dignas y no puros parches curitas ni aspirinas, porque la revuelta social puede ser imparable", relata al teléfono.

El rapero solitario

Esta década, además de trabajar con distintos raperos y retomar contacto con su excompañero Zaturno, Sánchez volvió a la senda de escribir canciones. 2017 fue clave: volvió a grabar decididamente en un estudio, con un plan en su cabeza. Al año siguiente estrenó su primer sencillo, "Carta de un inmigrante", el cual lo llevó a las sesiones de Casa Parlante.

Producido y grabado en el estudio del beatmaker Gonzo the producer, el álbum de Lenwa Dura estaba agendado para su estreno en diciembre de este año, bajo el nombre de El rapero solitario. Sin embargo, con las históricas movilizaciones sociales de estos días en Chile -que llegaron a convocar a más de un millón de personas en el centro de Santiago el viernes 25-, decidió adelantarlo para este fin de semana. "Con la contingencia nacional era importante que la gente escuchara mi mensaje, que también es mi manera de protestar", asegura.

El disco, ya disponible en YouTube, está compuesto de 11 canciones y cuenta con gran cantidad de colaboraciones, entre los que destacan DJ Acres (Movimiento Original), Flor De Rap, Jimmy Fernández (La Pozze Latina) y la cantante Sol, esposa de Sánchez.

Por otro lado, las temáticas de las letras pasan por la inmigración y la vida de los niños en las poblaciones hasta el caso de Nabila Rifo. "El rapero solitario es un disco para meditar y para escucharlo. Tiene los clichés típicos del rap mundial pero con temáticas de esta época", cuenta la voz de "Viaje sin rumbo".

Algo que decir

Conocido por sus canciones cargadas de crítica social en su etapa en Tiro de Gracia, Lenwa Dura estuvo presente junto a su esposa Sol en las protestas de estos días en Santiago. "Este movimiento no tiene cara. Es un pueblo entero, desde Las Condes hasta la población más brígida de Santiago", destaca el rapero.

Pese a sentir que actualmente "en el hip hop chileno no hay muchos artistas que canten cosas sociales en las letras", las movilizaciones de estos últimos días le dan esperanza, asegurando que es un excelente momento también para la senda creativa de los artistas. "La sociedad está despertando y eso para mí ha sido una cuestión que me ha sorprendido mucho, para bien, porque podemos hacer una sociedad distinta entre todos nosotros", cuenta Sánchez.

Tal como en sus letras más punzantes, el ojo crítico del MC se mantiene transversal a la hora de buscar razones tras el descontento. "Hay que ver qué futuro nos va a dar quienes gobiernan este país, qué promesas van a cumplir, porque la gente ya despertó y se aburrió. Estuvimos más de 30 años a pan y circo", asegura.

Y si es de hablar de promesas, Lenwa Dura adelanta que sigue trabajando en más canciones. De hecho, la semana pasada estuvo grabando con Seo2 y Liricistas. "Por eso el lema del hip-hop es de nunca parar", canta en "Siempre en el top", como si se tratara la declaración de principios de Sánchez.