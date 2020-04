Crimen, amor y ciencia ficción: series coreanas para ver en Netflix

Reality shows, series criminales, producciones de ciencia de ficción, y dramas cuyo pilar es el amor. Existe una gran variedad de programas para pasar horas frente a la pantalla, a lo que hay que sumar la variedad de sus orígenes.

Si bien priman las series y películas de habla inglesa -con Hollywood y Reino Unido entre los grandes productores-, Europa ha tomado parte importante de los ránkings con historias como La Casa de Papel (España), Dark (Alemania), o The Rain (Dinamarca), y el continente asiático no se queda atrás.

Tras el triunfo de Parasyte del director surcoreano Bong Joon-Ho en la última entrega de los Oscar, las historias situadas en Asia han tomado especial atención de los espectadores. En este marco, el servicio de streaming Netflix sumó a su catálogo varios programas creados en Sur Corea.

“Creemos que las grandes historias coreanas nos ayudan a generar empatía y desarrollar una comprensión compartida del mundo. Desde el K-pop y K-food, hasta K-zombies, vemos personas en diferentes partes del mundo comparten el gusto por los estilos coreanos y es por eso que estamos comprometidos a invertir en la talentosa comunidad creativa de Corea", dijo Minyoung Kim, vicepresidente de contenido coreano en Netflix.

Para este mes de abril y lo que viene del año, la gran N anuncia la publicación de siete nuevas series, las cuales detallamos a continuación.

Extracurricular

Es una historia de estudiantes de secundaria que han elegido una vida criminal para ganar dinero, y que como resultado corren un gran riesgo. Oh Jisoo comete un delito grave debido a su determinación de ganar dinero para pagar la universidad por su cuenta, sin importar los medios. Seo Minhee se ve involucrado en el crimen de Jisoo, mientras que el compañero de escuela de Jisoo, Bae Gyuri, también se ve implicado en el mismo crimen. Sus malas decisiones tienen consecuencias irreversibles. Ya no hay vuelta atrás. Les espera una vida de crimen y violencia.

FECHA DE ESTRENO: 29/04/2020

Extracurricular

El Rey: Eterno Monarca

Un drama romántico de fantasía que lleva el género a un nivel completamente nuevo. La serie gira en torno a las relaciones de las personas de dos universos paralelos. El Rey Lee Gon busca sellar la puerta de entrada entre dimensiones, mientras que Jung Tae-eul, un inspector policial, simplemente quiere proteger la vida de los demás y a sus seres queridos.

FECHA DE ESTRENO: abril / 2020

It’s Okay to Not Be Okay

Se trata de un romance inusual entre dos personas que terminan sanando las heridas emocionales y psicológicas del otro. Moon Gang-tae, interpretado por Kim Soo-hyun (My Love from the Star, The Moon Embracing the Sun), es un cuidador que trabaja en una sala psiquiátrica que ni siquiera se molesta en creer en el amor. Parece llevar todo el peso y el dolor de la vida, y se dedica solo a cuidar a su hermano mayor discapacitado. Go Moon-young, interpretada por Seo Ye-ji (Save Me, Lawless Lawyer), es una escritora de libros infantiles que no tiene idea del amor. Ella es popular entre todos, pero muy antisocial e indiferente.

FECHA DE ESTRENO: junio / 2020

Trotamundos

Dos celebridades importantes de Seúl y Taipei viajan a varias ciudades de Asia para conocer a sus fanáticos y hacerse amigos.

FECHA DE ESTRENO: Por anunciar

Los Archivos de la Enfermera Escolar

Una enfermera de secundaria descubre secretos y misterios con sus habilidades sobrenaturales de perseguir fantasmas.

FECHA DE ESTRENO: Por anunciar

Dulce Hogar

Hyun-soo, un solitario estudiante de secundaria, se muda a un antiguo complejo de apartamentos llamado Green Home después de la trágica muerte de toda su familia. Desesperado por ganarse la vida solo, se da cuenta de que los residentes de Green Home, incluido él mismo, están atrapados y rodeados de monstruos en diversas formas de deseos humanos distorsionados, quienes están a punto acabar con la humanidad.

FECHA DE ESTRENO: Por anunciar

*Las producciones anteriores se complementan con la series creadas en Corea del Sur que ya están disponibles en Netflix, las que repasamos a continuación.*

Rugal

Kang Gi-beom era un prometedor detective de la policía en la unidad de crímenes violentos, sospechoso de asesinar a su propia esposa. Le cortaron los ojos con una navaja de afeitar después de presenciar el asesinato de su esposa a manos del grupo terrorista ARGOS. Justo cuando cree que ha perdido todo, Choi Geun-cheol, el director ejecutivo de Rugal, una organización especial dedicada únicamente a erradicar ARGOS, lo contacta. Choi solicita que Gi-beom reciba un trasplante de ojo artificial y se una a Rugal. Después de sobrevivir milagrosamente a la arriesgada operación de trasplante, Gi-beom nace de nuevo como un arma humana y comienza a vengarse de ARGOS por todo lo que le han hecho.

Itaewon Class

Park Saeroyi no se doblega ante nadie. Está decidido a vivir su vida y obtener todo lo que se propone. Jo Yi-seo es una sociópata con un coeficiente intelectual de 162. Su objetivo en la vida era claro hasta que conoce a alguien completamente opuesto a ella, Saeroyi. Un grupo de jóvenes, unidos por su terquedad y valentía, comienzan una revuelta "fría" contra un mundo irracional. Su historia se desarrolla en Itaewon, un pequeño vecindario concentrado en una sola calle que parece ser una versión compacta del mundo entero.

Hienas

Jung Geum-ja es como una hierba. Una cosa retorcida en este jardín de abogados. Ella usará hasta el último truco sexy para ganar dinero, no importa cuán malvados puedan ser los medios. Yoon Hee-jae nació en las élites. Es un abogado de clase mundial con un ego a la altura. Él es una orquídea en plena floración. Estos dos no podrían ser más diferentes, pero se transforman en hienas al servicio de sus clientes de clase alta.

¡Hola y adiós, mamá!

Cha Yu-ri ha sido un fantasma desde que murió hace 5 años, dejando a su esposo Cho Gang-hwa y a su hijo. Para volver a ser humana, Cha Yu-ri lleva a cabo un proyecto de reencarnación durante 49 días. Cho Gang-hwa trabaja como cirujano torácico. Se volvió a casar después de que su esposa falleció. Ahora su ex esposa Cha Yu-ri reaparece frente a él, y está sorprendido y sin idea de lo que está pasando.

Pasillos de Hospital

Explora la química entre cinco amigos que se han mantenido unidos desde que asistieron a la escuela de medicina hace 20 años. Prácticamente pueden leerse la mente con solo mirarse a los ojos. La vida cotidiana de las personas que viven, mueren y simplemente pasan por el hospital donde todos trabajan es un microcosmos del mundo externo. Song-hwa es el líder espiritual del quinteto. Seok-hyeong es un tipo solitario, mientras que Ik-jun se describe a sí mismo como un “operador interno” que se ha destacado tanto académica como socialmente. Jun-wan es un cirujano excepcional pero es una persona miserable. Jeong-won siempre es cortés y atento en el trabajo, pero en privado es un personaje bastante nervioso.

Kingdom: temporada 2

Después del estallido de una misteriosa plaga que convierte a Joseon en un caos, el malvado plan de la familia Cho para apoderarse del reino se vuelve aún más fuerte. En un intento desesperado por salvar a la gente de los ataques, el príncipe heredero se involucra en una batalla sanguinaria para luchar contra los vivos y detener a los muertos.

Holo, mi Amor

Holo es una inteligencia artificial holográfica de última generación, vista a través de lentes especiales, es el compañero perfecto: inteligente, amable y totalmente personalizable. También tiene la misma apariencia que su genio e irritable creador, Nando. Mientras trata de evitar caer en las manos equivocadas, Holo desliza los anteojos a So-yeon, una mujer amable pero distante. Seguimos la historia de So-yeon mientras conoce al “perfecto” Holo y al irritable Nando.