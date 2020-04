Jagger con copia a McCartney y los Beatles: “Tenemos suerte de seguir tocando en estadios; la otra banda no existe”

La cuarentena no significa que las entrevistas con grandes invitados cese, más bien, todo lo contrario. Con la medida de quedarse en casa como mejor forma de prevenir el contagio de coronavirus, los artistas responden al teléfono para conversar vía audio o video con diversos programas.

La semana pasada, Sir Paul McCartney tuvo una conversación con el programa radial The Howard Stern Show, en el que se refirió a la pandemia, al filme Let it be de Peter Jackson y las históricas comparaciones entre los Rolling Stones y The Beatles.

“Los Stones son un grupo fantástico. Voy y los veo cada vez que salen porque son solo una gran banda, y Mick [Jagger] realmente puede hacerlo, el canto y los movimientos y todo, y Keith [Richards] y ahora Ronnie [Wood] y Charlie [Watts]. Quiero decir, son geniales. Realmente son geniales. Entonces, los amo, pero sus cosas están enraizadas en el blues", dijo McCartney sobre los hombres de “You can’t always get what you want”, quienes participaron en el concierto One World y estrenaron una canción esta semana.

“Amo a los Stones, pero estoy contigo, los Beatles son mejores”, agregó el músico que también hizo lo suyo en el show vía streaming que organizó Lady Gaga.

A una semana de aquella conversación, llegó una réplica a su comentario, de boca de nadie más y nadie menos que uno de los aludidos: Mick Jagger.

En entrevista con Zane Lowe de Apple Music, Jagger fue consultado sobre los dichos de McCartney, quien respondió con una risotada y poniendo paños fríos a la “polémica”.

“Eso es muy chistoso. Él es un amor. Obviamente no hay competencia alguna”, dijo la voz de los Stones. Pero sí apuntó a una distinción importante entre ambas agrupaciones.

“La gran diferencia es, sin embargo, y ligeramente seria, que los Rolling Stones son una banda de grandes conciertos en otras décadas y otras áreas cuando The Beatles nunca hicieron un ‘Arena Tour’, un Madison Square Garden con un sistema de sonido decente. Se separaron antes de que el negocio comenzara, antes que el negocio del touring fuera real”, dijo Jagger.

“Así que ese negocio comenzó en 1969 y los Beatles nunca experimentaron eso. Hicieron conciertos geniales, y estuve ahí, en el estadio Shea. Hicieron ese show de estadio. Pero los Stones continuaron, comenzamos con los shows de estadio en los 70′ y aún los hacemos ahora. Esa es la real gran diferencia entre estas dos bandas. Una es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios y la otra banda no existe”, continuó la voz que se acompaña de Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts.

Es más, esta semana los Rolling Stones estrenaron una canción tras siete años sin debutar composiciones. “Living in a ghost town” fue lanzada en diversas plataformas digitales. Según relató Keith Richards en un comunicado de prensa, fue grabada hace más de un año para un nuevo álbum que aún está en preceso.