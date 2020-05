De historias del teatro a la RAE: los podcast sobre cultura que puedes escuchar en cuarentena

Así como las series, películas o libros son productos de consumo cultural que tenemos de manera frecuente en nuestra vida cotidiana, hay formatos más recientes que toman cada vez más fuerza. Uno de ellos es el podcast, una pieza de audio que entrega distintas posibilidades como contar una historia o establecer una conversación con respecto a un tema en específico, pero que alojado en una plataforma está a la mano de quien quiera escucharlo en todo momento.

Según estadísticas de Music Oomphx, solo en Estados Unidos hay más 850 mil podcasts activos, sin embargo la oferta de seguro es mayor en todo el mundo. Acá te dejamos una selección de la oferta podcast relacionados a temas de cultura que es posible encontrar en internet.

Cuando aún no existían las escuelas de teatro, la vida nocturna era el espacio de encuentro entre los artistas de la época. Esa trastienda es la que cuenta el primer capítulo de ¡Que siga la función!, el podcast que el Teatro UC ha lanzado hoy con motivo del Día Nacional del Teatro y que ahondará en la historia del teatro.

El podcast, producido por el Teatro UC y Radio Beethoven, tendrá 12 capítulos que se publicarán los lunes y viernes, con guiones de Andrés Kalawski, conducción de Braulio Martinez y la participación de los actores y actrices Gabriela Aguilera, Elvira López Alfonso, José Luis Aguilera y Cristián Hidalgo.

Otras opciones culturales, son algunos de los podcast de la plataforma Emisor Podcasting, ahí está el programa Confieso que he leído, conducido por la escritora Paulina Flores. Su primera temporada producida durante el año pasado cuenta con ocho capítulos donde la autora tiene a un invitado con quien hablan de un autor y un libro. Con el muralista Caiozzama hablan sobre Tengo miedo torero de Lemebel, con Luis Gnecco sobre De qué hablamos cuando hablamos de amor de Raymond Carver o con Sebastián Lelio y su gusto por los cómics.

El grupo editorial Penguin Random House también cuenta con su propio podcast sobre libros, titulado No Ficción y que está disponible en Spotify. En cada capítulo se presenta un extracto de una lectura distinta: 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari; Cambiemos el mundo, de Greta Thunberg; Borges Buenos Aires, de Ulyses Petit de Murat, o La trastienda de la escritura, de Liliana Heker son algunos de los libros. En tanto, el podcast Libros no obligatorios, de Tele 13 Radio también funciona como un buen espacio de recomendaciones literarias. En cada uno de los episodios la periodista Macarena Lescornez conversa con Gerardo Jara, librero de Editorial Catalonia, quien entrega títulos que no puedes dejar pasar.

Para los más pequeños también hay podcast dedicados a los cuentacuentos. Producido por Spotify Studios está el podcast Ven con un cuento, episodios de alrededor de 10 minutos que narran las clásicas historias de Pinocho, La Cenicienta, Caperucita roja, o El soldadito de plomo. Mientras que Radio Duna ofrece el programa Puro Cuento, narrado por Bárbara Espejo, con historias como El gato con botas, Hansel y Gretel y Los tres chanchitos.

Si de arte se trata, la plataforma española Podium Podcast tiene en su catálogo el programa Encuádrate, que en cada capítulo cuenta la historia de famosas obras de arte. El jardín de las delicias de El Bosco, La última cena de Leonardo Da Vinci, La adoración del cordero místico de van Eyck, y La columna rota de Frida Kahlo son algunas de las obras abordadas en este podcast.

En la misma plataforma es posible encontrar Los sonidos de Dudamel, un podcast biográfico que se adentra en la vida del compositor y director venezolano Gustavo Dudamel. Hasta el momento el programa cuenta con cuatro capítulos que van desde la infancia del actual director de la Filarmónica de Los Ángeles, su influencias y su visión del arte como un derecho fundamental para niños y niñas.

A pesar de su academicismo, la RAE sorprende cada vez más con su fuerte presencia e interacción en las redes sociales. Así es como no se queda abajo de la tendencia de los podcast. RAE Informa es el programa que todas las semanas presentan a través de Radio 5 y busca enseñar sobre el uso correcto de las palabras. En cada píldora de 5 minutos de duración se aborda un tema semanal, además de consultas ortográficas y la palabra del día.

En el ámbito del cine también hay oferta en plataformas como Spotify o iVoox. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematograficas de España presenta El podcast del cine español, un espacio donde se narran detalles del mundo cinematográfico como la música, efectos especiales, vestuarios, maquillaje, rodajes, entre otros. Todo en las voces de distintos expertos de la academia que cuentan la trastienda de aquellos trabajos que solo vemos terminados en la pantalla.

En tanto la revista especializada Cine Premiere también cuenta con su propio podcast donde ofrece comentarios de los contenidos de su propio medio, tanto de estrenos de cine como se series. El programa se puede escuchar en su mismo sitio web cinepremiere.com.mx.