Revisa el catálogo de HBO Max, el servicio de streaming que llega a competir con Netflix y Amazon Prime

El preámbulo fue bastante. Durante meses se ha hablado de un poderoso servicio de streaming que entraría a la guerra con Netflix, Amazon Prime, Hulu y Disney+. El día ya llegó.

Este miércoles 27 de mayo debutó en Estados Unidos HBO Max, plataforma digital propiedad del conglomerado Warnermedia, que promete ser un golpe a la experiencia de usuario conocida hasta ahora, por $14.99 dólares mensuales.

“Hoy estamos orgullosos de poder introducir HBO Max, un sueño que fue creado por increíbles y talentosos ejecutivos que dedicaron el último año y medio a hacerlo realidad”, dijo Bob Greenblatt, presidente de Warnermedia Entertainment. “Como sea, esto es solo el comienzo de nuestro viaje. Vamos a seguir innovando y evolucionando esta plataforma única que une amados programas de la familia Warnermedia y alrededor del mundo, mientras además provee el camino para las voces del mañana”.

HBO Max cuenta tanto con las historias de HBO -como Los Soprano, The Wire, Sex and the city, Game of Thrones, Veep, Barry- como con series de Warner -desde las populares Friends y The Big Bang Theory, a las de superheroes como The Flash y Supergirl-, así como series animadas de AdultSwim -Rick and Morty- Crunchy Roll, Looney Tunes y Cartoon Network.

Pero vamos por parte.

Según detalla el comunicado oficial de Warnermedia, HBO Max tendrá 10 mil horas de contenido incluyendo todo el servicio HBO, las películas y series de Warner Bros, 100 años de contenido cinematográfico de los estudios cinematográficos New Line, títulos de DC, CNN, TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchy Roll y Looney Tunes.

Además, junto a TCM hicieron una curatoría de películas clásicas, a la que sumarán estrenos mensuales de producciones propias denominadas Max Originals “garantizando algo para todos”.

Series

Entre las series detalladas mencionan: todas las temporadas de Friends, la primera temporada de The Alienist, las primeras cuatro temporadas de Impractical Jokers, así como las temporadas completas de The Big Bang Theory, Rick and Morty, Robot Chicken, The Boondocks, The Bachelor, The Fresh Prince of Bel-Air, Batwoman, Nancy Drew y Katy Keene.

La primera temporada de Doom Patrol, The O.C., Pretty Little Liars, Anthony Burdain: Parts Unknown, Gossip Girl, The West Wing, Doctor Who (desde la temporada 1 a la 11), Trigonometry, Ghosts, Home, Torchwood, Luther, The Honorable Woman, The Office (UK), Top Gear (temporada 17 a a 25). Las anteriores adquisiciones son producto de un acuerdo con BBC Studios.

HBO Max también tendrá las 23 temporadas de South Park -más las dos que serán estrenadas-, las 51 temporadas de Plaza Sésamo, The Monster at the End of this show y una nueva temporada de Esme & Roy -además de los 50 años de producción.

Películas

HBO Max tendrá más de 2.000 películas en su primer año operativo. La saga completa de Harry Potter -incluyendo Animales fantásticos y dónde encontrarlos- estará en el servicio de Warnermedia. Así como Crazy Rich Asians, A star is born, Aquaman, Joker, la franquicia Alien, la serie American Pie, Anastasia, Babe, Duro de Matar, Los Picapiedras, In Bruges, The Indian in the Cupboard, Tiburón, Moulin Rouge! y Teen Witch.

También provee secciones especiales como La colección Criterion y Studio Ghibli, las que -lógicamente- tendrán cintas de dichos estudios, junto a clásicos como Casablanca, Singin’ in the rain, Rebelde sin causa, Lo que el viento se llevó, Ciudadano Kane, El Mago de Oz y A hard day’s night de The Beatles.

Entre los éxitos de taquilla se detalla El Señor de los anillos, Gremlins, Lego, 2001: Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, An American in Paris, Diamantes de Sangre, Corazón Valiente, Viernes 13, Godzilla, Transformers, Pesadilla en la calle Elm, North by Northwest, The sisterhood of the traveling pants.

Otros éxitos disponibles son Matrix, The Goonies, Cuando Harry conoció a Sally, Blade Runner: the final cut, Arma mortal, Monsters vs. Aliens, V de Vendetta, todas las cintas de Batman y Superman estrenadas por 40 años junto a la franquicia DC que incluye Wonder Woman y Justice League, de esta última, será lanzado en 2021 el Snyder Cut.

HBO Max originals

Entre las producciones originales desde hoy, están las historias Love Life, On the Record, Legendary, Craftopia, caricaturas nuevas de Looney Tunes y The Not-Too-Late Show with Elmo.

En el verano -invierno en el hemisferio sur- debutarán nuevos Max Originals, incluyendo Karma, la segunda temporada de Doom Patrol, una segunda temporada de la serie animada Esme & Roy, el regreso de Search Party, el primero de cuatro especiales animados de Adventure Time, el documental de tres partes Expecting Amy, la comedia Close Enough, la comedia ambientada en los 80′: Frayed, la serie británica sobre rescate animal The Dog House, la docuserie familiar The House of Ho, y la serie cómica de Seth Rogen: An Amerian Pickle.

Experiencia de usuario de HBO Max

Según detalla la información de Warnermedia, la página de inicio cuenta con categorías según género, contenido específico -como los anteriormente mencionados Criterion y Ghibli-, y un algoritmo que recomendará según los gustos de cada usuario.

La plataforma provee el multi-uso de perfiles, además de la opción “Seguir viendo”, “Mi lista” y “Mis descargas” para ver sin una conexión online. Además, desarrolló un sistema de control parental que específica qué se puede ver en los perfiles para niños y bloquea con una clave pin los perfiles de adultos.