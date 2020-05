Débil debut de HBO Max: logró 90 mil descargas en su primer día

Desde julio de 2019 que se anticipa la llegada de un servicio de streaming considerado fuerte contendor para Netflix, Amazon Prime, Hulu, Apple+ y Disney+. “Como HBO, pero en esteroides”, dijeron desde AT&T Inc. sobre HBO Max, la plataforma digital de Warnermedia con una amplia oferta de películas, series y superhéroes, además de producciones propias.

Con su debut el pasado miércoles 27 de mayo -por ahora, solo en Estados Unidos- nuevamente se destacó el vasto catálogo que se apoyará en historias como Friends, Games of Thrones, Los Soprano, The Big Bang Theory, Lo que el viento se llevó, Casablanca, 2001: Odisea en el espacio, A hard day’s night de The Beatles, y Justice League Snyder Cut (2021).

Sin embargo, el anuncio pareció ser más grande que los resultados que obtuvo. Al menos en su primer día operativo.

Según registraron las mediciones de Sensor Tower Inc. publicadas por Bloomberg, HBO Max registró 90 mil descargas en dispositivos móviles. La cifra fue comparada con los números de Disney+, servicio que en su primer día -en noviembre de 2019- logró 4 millones de usuarios en dispositivos móviles.

Cabe destacar que la membresía de HBO Max tiene un precio de $15 dólares al mes y debutó en medio de una pandemia. Disney+, en tanto, tiene un valor de $7 dólares mensuales y fue lanzado previo a la emergencia de salud.

También se debe considerar que Warnermedia puso en marcha una promoción previa al lanzamiento, en la que ofreció un año de HBO Max por $12 dólares al mes. Quienes aceptaron la oferta no están contabilizados en este estudio de SensorTower.

Jason Kilar, ejecutivo en jefe de Warnermedia -y anterior director de Hulu- dijo estar satisfecho con el lanzamiento de HBO Max. “Esta es una plataforma única en muchos aspectos, incluyendo la forma en que se distribuye. He visto esta película antes y estoy emocionado porque comenzamos comprometiendo espectadores alrededor del mundo, con nuestros shows incomparables y nuestro rico catálogo”, expresó Kilar a Bloomberg vía mail.