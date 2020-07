La historia de Magical Mystery Tour, una idea de Paul con acabado The Beatles

La idea comenzó a rondar para abril de 1967, cuando el cuarteto inglés terminó la grabación de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Paul McCartney fue a reunirse con Jane Austen en Estados Unidos. Al llegar a Denver con su cámara súper 8, recordó las excursiones en buses de su infancia, cuando la gente hacía viajes sorpresa —Mystery Tours—, y tuvo la idea de filmar una película donde una compañía de actores y amigos se embarcaran en un bus a la aventura y filmaran todo lo que pasara cada día.

Cuando regresó a Londres, le explicó su idea a Brian Epstein, a quien le pareció genial. El proyecto, entonces, estaba en marcha. El 25 de mayo de 1967, antes de iniciar el rodaje, The Beatles fundaron su primera empresa: Apple Music Ltd. Según el libro Todo sobre los Beatles (2013, Blume), de Jean-Michel Guesdon y Philippe Margotin, ese verano degustaron plenamente el triunfo de Sgt. Pepper, que había salido al mercado el 1 de junio, y aceptaron representar a Gran Bretaña en la emisión de Our World, retransmitida ante 400 millones de espectadores el 25 de junio. En la ocasión, interpretaron el himno del año 1967: "All you need is love", que alcanzó inmediatamente el número 1 en todo el mundo:

En julio, se fueron a Grecia, donde planearon comprar una isla (plan que abandonaron), firmaron una petición en The Times en favor de la legalización de la marihuana y, después, tras haber asistido a una conferencia sobre meditación trascendental ofrecida por un tal Maharishi Mahesh Yogi, partieron rumbo a Bangor, en Gales, para asistir allí a un curso. Dos días más tarde, el 27 de agosto de 1967, Brian Epstein fue hallado muerto en su casa, tras la ingesta de una mezcla fatal —y, ciertamente, accidental— de alcohol y somníferos. Los Beatles estaban hundidos. La persona que les servía de padre y mentor había desaparecido. El 1 de septiembre se reunieron en casa de Paul para decidir su futuro. Acordaron llevar a cabo el proyecto de Magical Mystery Tour y entraron en el estudio para acabar las canciones.

Entre los seis temas, John Lennon aportó el extraordinario "I am the walrus" y Paul, el irresistible "The fool on the hill". George Harrison firmó un tema muy bello llamado "Blue Jay way". Por último, grabaron por primera vez una pieza instrumental firmada por los cuatro: "Flying".

Mientras la película fue un fracaso manifiesto y los Beatles se ganaron las iras de la crítica, la banda sonora, por el contrario, resultó todo un éxito.

Roll up! Roll up!

Tras haber esbozado la idea de la película, McCartney se encargó de escribir la canción genérica, aunque John dijo en el libro The Playboy Interview with John Lennon & Yoko Ono: the final testament (1980), de David Sheff: "Es posible que lo ayudara, pero era su idea".

Magical Mystery Tour

Para "Magical Mystery Tour", el tema que McCartney usó para enviar un saludo a su fanaticada chilena en la antesala de la escala del Freshen Up Tour en Santiago, el Beatle se basó en los recuerdos de los viajes sorpresa que él y John habían conocido en su infancia. La canción evoca el ambiente de las ferias, de promesas de aventura y misterio. Aunque "Roll up! Roll up!" (¡al auto!) es una invitación a viajar que puede interpretarse de forma diferente. El bajista contó en Paul McCartney: many years from now (1997), de Barry Miles: "¡Era también una invitación a liarse ("roll") un porro!". La época psicodélica favorece, ciertamente, los sobreentendidos y alusiones de todo tipo: "It's dying to take you anyway" (Se muere de ganas de llevarte) es una alusión, según Paul, al Libro tibetano de los muertos. Un Mystery Tour revisitado y corregido por sustancias.

Un autobús, trompetas y los instrumentos de Sgt. Pepper pintados

Cuatro días después de finalizar Sgt. Pepper y cinco semanas antes de su comercialización, The Beatles vuelven al estudio el 25 de abril para grabar Magical Mystery Tour.

La idea de añadir trompetas se plantea desde el comienzo de la sesión, según explica el libro Todo sobre los Beatles (2013, Blume), de Jean-Michel Guesdon y Philippe Margotin.

Por el momento, construyen la pista rítmica: Paul, al piano; John y George, a las guitarras; y Ringo, a la batería. La tercera toma es satisfactoria y se realiza la primera reducción a otro magnetófono. Durante esta reducción, se aplica flanging/chorus a la guitarra de George y a la parte final del piano.

Cuando se sugiere la idea de insertar el efecto de un autobús pasando, se realiza un loop a partir de los archivos sonoros de Abbey Road y se añade. Con atención, se puede oír cómo frena un bus en el minuto 0:51, y cómo choca en el 0:53.

The Beatles

Al día siguiente, Paul graba el bajo. Después, ayudados por Mal Evans y Neil Aspinall, los cuatro añaden numerosas percusiones: maracas, cencerro, pandereta, caja, tom, etc. A continuación John, Paul y George se ponen con los coros, que llevan refuerzo de eco y de chorus. Se realiza una nueva reducción del conjunto. El 27 de abril, Paul graba su voz, apoyado por John y George. El magnetoscopio está ralentizado para que, a velocidad normal, se oiga más agudo.

El 3 de mayo se presentan cuatro trompetistas en el estudio: David Mason, Elgar Howarth, Roy Copestake y John Wilbraham. Paul canta a George Martin lo que desea como arreglo, pero no queda satisfecho del resultado. Howarth, uno de los trompetistas, cansado de esperar, sugiere la música. La sesión se termina añadiendo una parte de celesta al final de la canción. Seis meses después, el 7 de noviembre, Paul graba otras partes vocales y se insertan nuevos efectos sonoros. Las mezclas en mono y en estéreo definitivas se realizan el mismo día.

Como dato, The Beatles utilizaron para la grabación los mismos instrumentos que para Sgt. Pepper aunque pintan las guitarras J-160E y la Epiphone Casino de Lennon, el 4001S de Paul y la Fender Stratocaster de George.