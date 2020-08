El presente de John Deacon: el bajista de Queen que decidió dar un paso al costado

Cuando Queen era apenas una banda emergente conformada por Brian May, Roger Taylor y Freddie Mercury; reclutaron como bajista a un joven y tímido universitario que estudiaba Ingeniería en Electrónica en la Universidad de Chelsea.

"Todo éramos tan extrovertidos que, como él era tranquilo, podría trabajar con nosotros sin problemas", dijo Roger Taylor en conversación con Daily Mail. "Él era sólido y sensato. Siempre tuvo sus pies firmes en la tierra", agregó Brian May.

Formada en 1970 con sus cuatro miembros originales, Queen se abrió paso paulatinamente en la escena musical. Con sus altos y bajos con cada lanzamiento de sus álbumes, estrafalarias vestimentas, innovadores videoclips e históricos conciertos como el Live Aid y el Live at Wembley.

De izquierda a derecha: Roger Taylor, John Deacon, Freddie Mercury y Brian May.

Sin embargo, a fines de la década de los 80, la banda dejó de funcionar como los otros conjuntos de rock. Cuando se le diagnosticó Sida a Freddie, el cuarteto determinó que seguirían haciendo música hasta el final de sus días, lo cual cumplieron incluso tras su muerte ocurrida el 24 de noviembre de 1991.

Made in Heaven (1995) álbum póstumo de Mercury, tiene canciones grabadas por el artista que posteriormente fueron musicalizadas y editadas por sus compañeros de banda.

Este fue uno de los últimos trabajos de John Deacon junto a Queen. En 1997, trabajó el único sencillo sin Mercury -"No-One But You"- y fue parte del concierto benéfico de Queen junto a Elton John en París. Desde entonces, no ha vuelto a participar en los proyectos de la banda.

John Richard Deacon -apodado como 'Deacy' por sus amigos- creció en Leicestershire como el hijo mayor de un vendedor de seguros que siempre lo motivó a dedicarse a la música. De todas formas, estudió ingeniería en electrónica, carrera que puso en práctica creando equipo para la banda, entre ellos, el amplificador 'Deacy Amp', según reporta Daily Mail.

Como bajista de Queen, John Deacon escribió algunos de los mayores éxitos del conjunto rock, entre ellos "You're my best friend" -dedicada a su esposa Verónica-, "Another one bites the dust" y la polémica "I want to break free".

Pero, tras la muerte de Freddie Mercury, perdió interés en su carrera musical. "Tal vez pensó que sin Freddie no había banda", dijo Robert Ahwai, amigo de la universidad de Deacon. "Sufrió de depresión luego de la muerte de Freddie y no estoy seguro de que haya salido de allí".

Actualmente, el músico vive en privado en su casa en el barrio londinense Putney, alejado de los escenarios, las alfombras rojas y sin conceder entrevistas. "Es su elección. No se ha contactado con nosotros. John siempre fue reservado", dijo Brian May para el Daily Mail.

Los vecinos aseguran que, si bien les consta que John Deacon vive allí, con suerte lo han visto una vez al año. Cuando intentan contactarlo su esposa dice que no vive allí o bien que no sabe donde está.

La respuesta de Roger Taylor, en tanto, fue más cruda: "No he escuchado ni un chillido de John, ni un sonido gutural. No estamos en contacto, pero John es un sociópata, realmente, y nos dio su bendición para que hiciéramos lo que quisiéramos con la marca, y hemos hecho mucho".

May aseguró que suele contactar seguido a Deacon para pedirle permiso para los proyectos comerciales con Queen, ya que Deacon sigue siendo el propietario de un cuarto de Queen Productions Limited, pero no obtiene respuesta.

Un ejemplo de ello, es el musical We will rock you, estrenado en 2002 a partir de las canciones de la banda británica, al cual solo asistió como público sin participar en decisiones de producción.

May y Taylor comenzaron un gira junto a Paul Rodgers entre 2004 y 2009, y desde 2011 hacen tour junto a Adam Lambert como vocalista, respecto a lo cual no manifestó reparos.

Sí surgió una suerte de 'polémica' cuando en 2001 grabaron "We are the champions" junto a Robbie Williams para la banda sonora de A Knight's Tale. En entrevista con The Sun, dijo: "Es una de las mejores canciones jamás escritas, pero creo que la han arruinado. No quiero ser aguafiestas, solo digamos que Robbie Williams no es Freddie Mercury. Freddie nunca podrá ser reemplazado, y desde luego no por él".

Hoy en día, el otrora bajista de la famosa banda, se dedica al golf, a su familia y a tomar té. Con 67 años, prefiere vivir alejado de los medios de comunicación y la vida de artista, en la misma casa que compró cuando Queen comenzó a tener éxito.

"Pierdes tu tiempo si intentas encontrar a John. Sí vive allí, pero no habla, con nadie", dijo un vecino al periodista de Daily Mail. "No lo he visto en un largo tiempo, está bien, solo que vive en privado".

La última vez que fue captado por los medios, fue en octubre de 2018, en su barrio en el sur de Londres. Donde con la simpleza de una persona común y corriente, salió a fumar un cigarro.