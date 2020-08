Mori reunirá obras nacionales e internacionales en festival de teatro online

Historias cotidianas, comedias y dramas. Durante los últimos cinco meses de pandemia ha surgido una variada oferta de teatro virtual en los distintos espacios culturales del país, como respuesta a la imposibilidad de abrir las salas y recibir público.

Con el objetivo de dar un paso más allá en el panorama del teatro a través de plataformas digitales, Mori anunció el primer Festival Internacional de Teatro Online que se realizará a mediados de noviembre. La programación reunirá no solo obras de la sala fundada por Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela, sino que también creaciones de The Cow Company, Teatro La María, GAM, Teatro Ictus y Matucana 100.

“Nosotros queremos salir de la discusión de si esto es o no es teatro. Queremos hacerle un homenaje a este formato que apareció y que ha traído trabajo y público, ha generado compañía, textos y movimiento en un momento en que estábamos todos muy estancados y asustados”, dice el actor Gonzalo Valenzuela.

Por su parte, Benjamín Vicuña comenta: “Estamos todos trabajando con ganas, motivados y estamos reencontrándonos. Volvimos a tener ganas de trabajar porque somos todos actores que estamos sin trabajo desde marzo, y eso me lo ha dicho cada persona con la que he conversado. No lo digo solo como un salvavidas económico, lo digo como un salvavidas mental también”.

Entre las obras nacionales que se van a presentar están dos de las creaciones que Boris Quercia ha escrito para Mori, Un kilo de cenizas y El paquete. Desde el mismo espacio cultural se incluye también Octubre, fragmentos de un estallido, obra escrita por Rodrigo Cuevas y protagonizada por Michael Silva y Daniela Ramirez, donde a través de la ficción se reflexiona en torno a la revuelta social.

GAM se unirá al festival con su producción Mentes Salvajes, la obra de Marcus Lindeen y dirigida por Víctor Carrasco que tuvo una extensa temporada digital con más de 7 mil espectadores.

Otras de las obras nacionales son Servicio al cliente, creación de The Cow Company que desde abril presenta su proyecto Living Teatro. Matucana 100 exhibirá La voz humana, su más reciente estreno con Amparo Noguera y Francisco Pérez-Bannen. Mientras que Teatro La María llegará con su producción Historias nocturnas.

Francisco Pérez-Bannen en La Voz Humana.

Por su parte Teatro Ictus también formará parte del festival con una de las obras creadas en estos meses. Se trata de Háblame, escrita especialmente para la plataforma Zoom por Emilia Noguera, protagonizada por Ingrid Cruz y Álvaro Rudolphy, y dirigida por Paula Sharim.

“Una gran bondad que ha tenido este formato es la posibilidad de llegar a donde probablemente nunca vamos a llegar, a lugares de Chile que son impensados, que no tienen teatros. Por otro lado, en cuanto a lo económico, es algo que debería ir creciendo porque esto es algo que estamos recién descubriendo y presentándole al público, entonces la gente que no acostumbraba a ir al teatro sí se está acercando y yo creo que es una cosa de tiempo”, comenta Paula Sharim, actual directora del Teatro Ictus.

Gracias al alcance que tienen las plataformas internacionales, el festival también contará con una oferta internacional que llegará desde Argentina, Francia y España.

“Nos hemos dado cuenta todos que a través de esta cosa digital se han desdibujado fronteras y tenemos también acceso a la descentralización de la cultura”, comenta el actor Diego Ruiz, que durante los últimos meses ha participado de las creaciones de Mori.

Desde Argentina, la reconocida compañía Timbre 4, de Claudio Tolcachir, presentará la obra ¿Cuándo me lo ibas a contar?, mientras que la compañía artística Banfield Teatro Ensamble llegará con un estreno online, cuyos detalles se darán a conocer más adelante.

El director y actor argentino, con larga trayectoria en Francia, Marcial Di Fonzo Bo presenta El retrato de Raúl, obra que atraviesa las temáticas de género y que fue producida por la Comédie de Caen en Francia. En tanto, Pablo Illanes prepara un montaje junto al actor español Alberto Velasco, cuyos detalles se revelarán en unas semanas más.

Las fechas de las funciones, valores y otros detalles de la programación del festival serán detallados durante las próximas semanas a través de las redes de Centro Mori.