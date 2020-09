Yusuf / Cat Stevens vuelve a grabar su clásico Tea For The Tillerman de 1970

Cat Stevens tenía veintidós años cuando publicó Tea For The Tillerman en noviembre de 1970, el disco de “Father And Son” y “Wild World”, acaso dos de sus mayores éxitos.

Hoy, el músico de 72 años reversiona aquel clásico de su discografía en una jugada a propósito de su medio siglo de aniversario, lanzando Tea For The Tillerman² (2020).

“La reinvención cambia muchos de los arreglos familiares”, dice la reseña de Billboard aunque asegura que “se mantiene afortunadamente fiel a la misión del álbum: explorar la vida y a uno mismo sin miedo”.

Mojo, por su parte, dice que se trata de “nuevas versiones más robustas y ricamente detalladas”, mientras que NME describe el LP como “una forma poderosa de seguir el paso del tiempo”.

Tea For The Tillerman²

Obra maestra

En 1970, cuando el británico todavía se hacía llamar Cat Stevens —antes de reconvertirse al islam en 1977 y hacerse llamar Yusuf Islam—, el músico editó Tea For The Tillerman, una verdadera obra maestra musical ampliamente alabada como uno de los mejores álbumes de la década.

Aquel trabajo fue producido por Paul Samwell-Smith, bajista y miembro fundador de The Yardbirds.

Medio siglo después, Yusuf / Cat Stevens, como se le conoce ahora, ha reinventado el disco bajo el nombre de Tea For The Tillerman², un cariñoso homenaje a la grabación original que demuestra cómo las canciones pueden trascender su propio tiempo y mantenerse relevantes en un mundo en constante cambio.

La reinterpretación del LP fue grabada en Studios La Fabrique en la campiña provenzal francesa cerca de donde el artista favorito de Yusuf, Vincent Van Gogh, pintó muchas de sus obras más queridas.

Para la grabación, el músico volvió a reunirse junto con el productor original del álbum, Paul Samwell-Smith, y el guitarrista Alun Davies. Completaron el equipo los veteranos hombres de sesión Jim Cregan y Peter Vettese, así como Kwame Yeboah y Eric Appapoulay, pilares de la banda en vivo de Yusuf durante la última década.

Escucha el trabajo completo a continuación:

Revisa el nuevo clip animado del clásico “Father And Son” reinterpretado 50 años después:

Y escucha acá la grabación original del Tea For The Tillerman de 1970: